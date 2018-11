FAES abatió al marabino Sthocly Hall Ford, fugado del retén de Cabimas

agosto 21, 2018 - 3:56 pm

Sthocly Hall Ford Zambrano, de 37 años, peligroso delincuente evadido desde el pasado mes de mayo del retén de Cabimas, resultó abatido en San Francisco la tarde de este lunes por una comisión del nuevo grupo FAES de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que dirige el general Luis Alberto Morales Guerrero.

El jefe militar señaló que el procedimiento se realizó en la avenida 6 del barrio Negro Primero, en la parroquia Francisco Ochoa, tras ser avisatado en una moto en actitud sospechosa.

Al darle la voz de alto “Sthocly” sacó a relucir una escopeta de fabricación casera, calibre 12, y disparó contra los uniformados, pero ene l careo resultó herido y murió a los pocos minutos de su ingreso a un centro asistencial de la zona.

Este peligroso delincuente estaba detenido por los delitos de homicidio calificado y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.

En el lugar fue recuperada el arma que utilizó para enfrentarse, así como una moto marca Yamaha modelo 125 cc, color rojo.

Cuatro en Lara

El general Morales Guerrero explicó que el grupo FAES de la PNB surgió para neutralizar y desmantelar las bandas delictivas en el país, y por ello su accionar se ha incrementado en los estados con mayor índice delictivo, entre ellos el estado Lara, donde cuatro delincuentes cayeron abatidos en dos procedimientos diferentes.

El primer procedimiento se realizó en la población de Sarare, sector El Tayo de la parroquia Simón Planas, donde tres delincuentes de la banda “Los Correcaminos”, identificados como Lisandro Misael León León, alias ” El Morao”; Eliandro José León Martínez, alias “El Tito”; y Edixon José Oropeza León, alias “El Yeimi”, resultaron liquidados cerca de las 6.30 de la mañana de este lunes.

Destacó que León León presentó registro policial ante la sub delegación Barquisimeto, por el delito de robo, según expediente F19-541-2016, de fecha 20-10-2016; y ante la sub delegación de Barquisimeto, por el delito de robo de transporte público, según expediente F18-183-2017; León Martínez tiene registro policial ante la sub delegación de Barquisimeto, por el delito de hurto, según expediente F19-235-2018, de fecha 07-06-2018; y ante la sub delegación de Cabudare, por el delito de porte ilícito de arma de fuego, según expediente MP-13-F18-294-18; mientras que Oropeza León presentó registro policial ante la sub delegación Barquisimeto, por el delito de ultraje al funcionario, según expediente 13-F18-2703-2013, de fecha 26-12-2013; y ante la sub delegación Barquisimeto, por el delito de porte ilícito de arma de fuego, según expediente I-821-2018.

En ese procedimiento fueron colectados un revólver marca Colt con los seriales desbastados; una escopeta calibre 12 marca Covavenca; y una pistola Bersa calibre 380.

El segundo procedimiento se realizó en el barrio El Tostao, entre los sectores Morroy y La Lagunita, donde Keiber Daniel Jotá Martínez, de 19 años, alias “Jota”, resultó abatido cerca de las 8.00 de la noche.

Este sujeto presentó registro policial por el delito de robo agravado a transporte público, de fecha 06-12-2016, según kp01-p-2016-033790, y decidió enfrentarse a la comisión del FAES cuando le dieron la voz de alto.

Sacó a relucir una escopeta calibre 12, marca Magetsh, y disparó contra los uniformados. Resultó herido en el enfrentamiento, y aunque fue llevado al CDI El Bolívar, ingresó sin signos vitales.

Noticia al Día