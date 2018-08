Exnovio de Thalía sorprende a la cantante con un precioso regalo

agosto 12, 2018 - 7:00 pm

Los amores de juventud no se olvidan. Algunos incluso llegan a convertirse en amigos de por vida. Es el caso de Thalía y Erik Rubín. Ambos fueron integrantes del exitoso grupo Timbiriche con el que recorrieron todos los escenarios y ganaron miles de fans en todo el mundo. En su momento tuvieron un romance inocente que, a pesar de no ir a más, no acabó con el cariño y respeto mutuos que dura hasta hoy.

Tal es así que la cantante ha mostrado un precioso detalle que el también intérprete ha tenido con ella. Se trata de un regalo que ha hecho a su amiga del alma. El ahora también empresario ha sorprendido a su amiga con uno de sus sombreros de la fortuna que pertenece a la colección del artista bajo el nombre de Fortuna Hats.

“Sombrero de la fortuna, regalo de mi bro Erik Rubin, de su nueva colección Fortuna Hats“, ha escrito emocionada Thalía junto a tres fotos donde luce de lo más feliz con su presente.

Hoy en día ambos amigos están felizmente casados y han formado dos preciosas familias. Por su parte, Thalía vive enamorada de su Tommy Mottola con quien tiene dos preciosos hijos. En el caso de Erik Rubín, unió su vida a la de Andrea Legarreta con quien también ha creado un maravilloso hogar con sus dos nenas.

Incluso la conductora mexicana le escribió a la intérprete de “No me acuerdo” al verla lucir uno de los sombreros de la colección de su esposo. “Preciosa”, puso junto a la imagen y unos emoticonos con ojitos de corazón. Definitivamente para eso están los buenos amigos, para apoyarse en lo personal y lo profesional. ¡Nos encanta ver gestos tan entrañables!

People en Español