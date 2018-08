Estos son los signos a los que les cuesta entender los bolívares soberanos

agosto 24, 2018 - 11:08 am

Los bolívares soberanos ya están en la calle y con ellos la confusión de la reconversión para relacionar las cifras con el anterior cono monetario.

Esto ha traído una gran confusión entre quienes aún no aprenden si es 20 bolívares soberanos o 2 millones de bolívares, y peor aún, hay quienes continúan diciendo 2 mil bolívares a pesar de la medida económica.

Los signos zodiacales no se escapan de la confusión y mucho menos las personalidades zulianas quienes andan haciendo peripecias para poder diferenciar, en las siguientes líneas están los más confundidos por signo.

Cáncer

Pedro Soscún Machado nacido bajo el signo de Cáncer no concibe todavía cuando se sienta frente al micrófono, a informar como siempre de primea mano al occidente del país, el billete de 2 bolívares soberanos, días atrás cuando le dieron cinco de estos billetes no supo relacionar cuál era el monto total y comenzó a divagar, terminó dándoselos al que le echaba un ojo al carro frente a la entidad bancaria y todavía se anda preguntando cuánto fue que le dieron. Por su parte Betulio Medina, también nacido bajo este signo por poco se queda sin voz, estaba esperando un pago que se lo combinaron con el cono monetario anterior y terminó echándolo en una busaca porque era bastante, la cifra era en billetes de 1000 bolívares de los viejos y se molestó más cuando se enteró que esos ya no los aceptan en el bus de Ruta 6.

Leo

Por su parte la eterna tía Lila Morillo nacida bajo el signo de Leo tuvo que llamar a la también Leo, la bella, Chiquinquirá Delgado para entender el billete de 5 bolívares, quiso compararlo con 5 cocoteros pero no le salió la cuenta. Lo que sí le gusto a tía Lila fue el sapito rayado de la parte posterior del billete, le recordó a los que se escuchaban en la Cañada de Santa Lucia cuando andaba por ahí vendiendo sus dulces de coco y majarete.

Escorpio

Ricardo Cepeda quien es escorpio agarró no solo su cuatro sino también 4 bolívares soberanos, no sabía cuál de los dos tocar. En la Plazoleta de la Basílica se le vio caminar y caminar con los dos billetes en la mano para tratar de entender si eran 400 mil de los viejos y ligando para que le alcanzara para un cepillao de los que venden al frente del Santuario zuliano para amortiguar el calor del día.

Acuario

A Acuario se le ha hecho más que estrepitoso, y mucho más al locutor Enio Trujillo quien del billete de 10 bolívares lo único que se le hizo familiar fue a Rafael Urdaneta. El acuariano andaba como loco recorriendo toda Maracaibo, buscando quien le explicara cuánto tenía en total, luego de tener claro el monto enloqueció más y salió a buscar cambio, se paseó por todas Las Pulgas, a buscar queso barato para la parrilla de la semana, pero ni eso consiguió.

Luis Fernando Herrera

Foto: Jairo García

Noticia al Día