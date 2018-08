Estas son las 27 mujeres (conocidas) que fueron pareja de Luis Miguel

agosto 6, 2018 - 1:55 pm

Luis Miguel siempre fue un donjuán. Por si había alguna duda, la serie de Netflix aprobada por él mismo desvela algunos secretos de su vida privada. Desde antes de cumplir la mayoría de edad se codeó con cantantes, actrices y modelos. Por el camino dejó tres hijos (que se sepa), corazones partidos y un sinfín de rumores sin desmentir que le emparejaron —y le

emparejan— con decenas de mujeres.

Algunos nombres no se confirmaron. Otros no se confirmarán nunca. E incluso no conoceremos muchos más. Pero lo que resultó curioso es que casi ninguna tiene malas palabras para él.

Con alguna excepción, le suelen tratar de señor, caballero y educado. Con la segunda entrega de Netflix, si se termina por certificar, quizá haya que engordar el historial de Luis Miguel.

Lucía Méndez

Bien dicen que en el amor la edad no importa y eso pasó entre Mendez y el cantante. En 1989 se les relacionó. Ella tenía 30 y él 20.

Mariana Yazbek

Una conocida fotógrafa que logró captar la atención del cantante durante la grabación del videoclip “Cuando calienta al sol”. La química fue tan fuerte que con tan sólo 18 años, Luis Miguel tomó la decisión de irse a vivir con la chica.

Myrka Dellanos

La conductora fue uno de los grandes amores. Se dice que la famosa dejó su trabajo en el programa Primer Impacto para gozar de la relación. Sin embargo, esta llegó a su fin debido a una indiscreción que cometió la hija de Dellanos.

Brittny Gastineau

Gracias a su belleza y sensualidad la modelo conquistó al intérprete. Ellos se conocieron en Los Ángeles, una noche en un restaurante. Tras su ruptura, Gastineau quedó destrozada.

Adela Noriega

Adela y Luis Miguel grabaron “Palabra de honor”, ella quedó muy enamorada, según fuentes cercanas. Como tal nunca se confirmó un romance.

Gabriela Sabatini

En 2009 se dijo que la ex tenista argentina y Luis Miguel tuvieron algo que ver, pero jamás se comprobó nada.

Salma Hayek

Cuando Salma Hayek comenzó a hacerse espacio en Hollywood, mantuvo un romance con Luis Miguel. La mexicana asistió con él a la entrega del Oscar en 1997. La versión extra oficial es que ella lo dejó porque quería darle prioridad a su carrera.

Genoveva Casanova

Nunca se confirmó un romance como tal, pero fueron captados paseando por Europa y México. Casanova aseguró que sólo eran amigos.

Sasha Sokol

La ex integrante de Timbiriche tuvo una relación muy especial con Luis Miguel, aunque jamás se supo si fue algo formal.

Aracely Arámbula

Indudablemente la actriz mexicana marcó la vida de Luis Miguel, Arámbula tuvo dos hijos con el intérprete y fue la única que se atrevió a romper el silencio para hablar de la relación y además de decir que no mantiene a sus hijos.

Patricia Manterola

Antes que la mexicana se casara con primer esposo, Xavier Ortiz, ya corrían chismes acerca de que entre ella y Luis MIguel había ”algo” más que una amistad.

Pilar Montenegro

La ex integrante del grupo Garibaldi formó parte de la extensa lista de romances y aventuras que Luis Miguel tuvo en el 2000.

Alicia Machado

La ex Miss Universo venezolana también figura en la lista de amores del cantante. Se dice que ella fue la manzana de la discordia entre Daisy Fuentes y el ‘Sol’.

Lucero

Entre ellos surgió una fuerte química cuando grabaron ‘Fiebre de Amor’. La cantante reveló en una entrevista para El Universal que siempre fueron muy amigos y que jamás pasó nada entre ellos. ¿Les creemos?

Mariah Carey

Mariah Carey fue otra mujer que disfrutó de calor de Luismi durante tres años. La pareja se conoció en 1999 en Aspen. La relación se enfrió en 2001 y Luis Miguel terminó con ella. Se rumoró que la cantante fue hospitalizada por depresión.

Daisy Fuentes

Mucho se rumora que la conductora ha sido el gran amor de LuisMi y que incluso el tema de la ‘Incondicional’ está dedicado a ella. Su romance fue uno de los más fuertes y apasionados.

Rebecca de Alba

Muchos apuntaron que existió un fugaz romance. Sin embargo, Alba siempre ha dicho que entre ella y el cantante sólo hay una fuerte amistad.

Sofía Vergara

Esta sexy colombiana también fue conquistada por el ‘Sol’. Este fue uno de los romances más cortos. De hecho un pequeño incidente fue el detonante, ya que Vergara fue captada en un viaje por el cantante y fue ella quien llamó a los paparazzi.

Stephanie Salas

Stephanie Salas logró tener un un ‘affaire’ con el famoso, cuyo producto de esto fue nada menos que Michelle Salas. Lus Miguel la reconoció como su hija después de muchos años.

Stephania de Mónaco

¿Romance? Lo único que se sabe es que en 1991 trató de acercarse a ella en el Festival de Acapulco, y uno de sus guardaespaldas lo impidió.

Luciana Salazar

Esta rubia se dio a conocer por las fuertes declaraciones que hizo acerca del cantante. Ella aseguró que mantuvo un fogoso episodio años atrás. Tiempo después habló sobre su encuentro sexual, en donde no dijo cosas muy alagadoras del desempeño de Luis Miguel en la cama.

Kate del Castillo

Fueron muchos los rumores que se desataron acerca de que de Kate habría tenido un romance con el cantante, pero esto sólo quedó en especulaciones.

Brigitte Nielsen

Luis Miguel y Brigitte Nielsen sostuvieron un romance en 1995. 17 años después, Luismi se convirtió en novio de la hija de Mark Gastineau, con quien tuvo un romance con Nielsen.

Adriana Fonseca

Con exactitud no se sabe si hubo una relación, lo que sí se dio a conocer es que al parecer la mexicana tuvo un encuentro sexual con Luis Miguel y Carmen Molero.

Kasia Sowinska

Indudablemente su profesión la llevó hasta Luis Miguel, pues logró convertirse en una de las voces que acompañaban a la del mexicano.

El fin del supuesto romance se dio a conocer cuando ella posteó el siguiente mensaje en redes sociales: “He pasado dos años y medio de gira con Luis Miguel, este trabajo llegó a mi vida como un milagro, me lo pasé genial, pero es hora para un nuevo capítulo en mi vida (…) vuelvo a Los Ángeles y los mantendré informados sobre lo que hay de nuevo en mi vida. Es tiempo de estar con mi familia y con la gente que amo”.

Kenita Larrain

En 2010 la modelo chilena declaró que había mantenido durante año y medio un noviazgo con el cantante, donde no sólo hubo pasión sino amor.

Luz Elena González

La actriz mexicana también fue relacionada con el cantante, pero nunca se confirmó nada.

Infobae/Noticia al Día