¡Están en forma! “Canelo” y Golovkin cumplieron su prepesaje, a 30 días del combate en Las Vegas

agosto 16, 2018 - 12:14 pm

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin cumplieron con el prepesaje de 30 días, con la mira puesta en su pelea del próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Como parte del reglamento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando alguno de sus títulos está en juego, ambos pugilistas deben subir a la báscula 30 días antes del combate y marcar como máximo 10 por ciento arriba del límite de la división de peso medio, que es de 160 libras.

Notimex reseñó que ambos tenían permitido llegar a las 176 libras, por lo que los dos cumplieron muy por debajo, de acuerdo a fotografías que publicaron en sus redes sociales.

GGG, monarca medio del CMB y también de la AMB, títulos que expondrá en la T-Mobile Arena de Las Vegas, marcó 168.3 libras, mientras que Canelo Álvarez lo hizo en 167.4.

El esperado pleito de revancha se realizará el 15 de septiembre en la llamada “Ciudad del Juego”, en donde también estará en disputa un cinturón conmemorativo del CMB y que se realizará con arte originario del estado mexicano de Chiapas.

Ambos pugilistas se vieron las caras el año pasado, duelo que terminó empatado; el 5 de mayo anterior debían enfrentarse, pero por los problemas que tuvo el mexicano se canceló la pelea, misma que está a un mes de realizarse.

Both @GGGBoxing and @Canelo have complied with the WBC 30 day mandatory weigh in and are both well under the 176 lbs. Limit.

GENNADY GOLOVKIN – 168.3 lbs

CANELO – 167.4 lbs

Both well in route to safely make weight for their rematch September 15th ! 🥊🇰🇿🇲🇽#WBC #CaneloGGG2 pic.twitter.com/1NRelhgLZh

— World Boxing Council (@WBCBoxing) 14 de agosto de 2018