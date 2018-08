Esta es la razón por la que Rihanna causa revuelo en las redes sociales

agosto 1, 2018 - 9:56 pm

Lejos están los días en los que pasábamos horas en el espejo quitando pelo por pelo para lograr el look que celebridades como Gwen Stefani hicieron muy popular a principios de los 2000: las cejas finas.

Eso lo vimos en la portada de septiembre de la revista British Vogue, en donde la cantante Rihanna aparece con unas cejas delgadas como las que nunca te imaginaste volver a ver.

La pregunta es: ¿Estamos listas para darle la bienvenida a este estilo otra vez?

La encargada de crear estas cejas en la cantante –quién debutó como la primera afroamericana en engalanar la portada de una edición de septiembre del British Vogue–, fue la maquillista de Fenty Beauty, Isa Maya.

La experta las tapó por completo con maquillaje y dibujó encima una línea fina y arqueada que combinó con un labial color vino para terminar el look.

No es la primera vez que Rihanna ha experimentado con esta parte de su rostro. En el Met Gala de este año nos sorprendió cuando desfiló su atuendo de inspiración papal con un maquillaje que prescindía de cejas, un look que definitivamente dejó mucho de qué hablar.

Cuando se trata de la cantante del tema “Work”, no hay tendencia que luzca que no cause impacto en el mundo de la moda y belleza. ¡Y muy bien que le queda!

Agencias