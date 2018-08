Escasos comercios abiertos, mucha incertidumbre e intención de compras en Maracaibo tras medidas económicas de Nicolás Maduro (+Fotos)

agosto 18, 2018 - 10:53 am

Incertidumbre y con ganas de realizar compras, que algunos definirían como nerviosas, al igual que con gran cantidad de establecimientos comerciales cerrados luce Maracaibo, hoy sábado, 18 de agosto de 2018, luego de las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro la noche de ayer viernes.

Durante un recorrido por la ciudad, el equipo reporteril de Noticia al Día observo algunos supermercados, minimarket, panaderías, carnicerías y charcuterías con sus santamarías abajo y los anticizallas puestos. Sin embargo, otros aunque un poco inseguros y carentes de confianza sobre lo que pueda ocurrir en el país en materia económica, decidieron abrir sus puertas al público.

Roberto Borbozan, propietario de una carnicería en la localidad informó que no abrió su negocio y manifestó su preocupación ante las medidas presidenciales. “Hay mucha incertidumbre económica, los precios hay que calcularlos porque hay que pagar sueldos elevados. Uno tiene que incrementar los costos y decidí cerrar para no descapitalizarme”, explicó el comerciante.

Asimismo, señaló que otro motivo que lo condujo a no abrir su carnicería es que los proveedores no le despacharon por la reconversión.

Por su parte, Freddy Bermúdez, dueño de otro frigorífico, quien si abrió al público, indicó que a media mañana de hoy, ya no tiene carne de res para vender, solo huesos y un poco de pollo. Acotó que, para mañana domingo, no tendrá inventario y los mataderos no despacharán ante las medidas económicas.

