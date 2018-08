agosto 15, 2018 - 10:10 am

Se trata de una pregunta que todos los usuarios nos hemos hecho alguna vez. Si bien es cierto que se trata de una acción que más de uno ha llevado a cabo. Hay casos en los que no hay más remedio. Aunque, las respuesta a esta pregunta suelen ser muy divididas. Hay personas que creen que es algo malo y que dañas el ordenador. Mientras que otros piensan que no ocurre nada. ¿Es realmente así?

¿Es malo apagar el ordenador pulsando directamente el botón?

Por el motivo que sea, puede que hayas tenido que apagar tu ordenador de esta manera, porque no teníamos otra opción. Lo que destaca de esta manera es provoca que el ordenador se apague con gran rapidez. En un par de segundos ya está completamente apagado. Aunque, esto puede tener consecuencias negativas para tu equipo. ¿Qué puede pasar?

Posibles daños en el equipo

Se habla de que es posible que se causen daños en el equipo. Aunque, en este caso hay que tener claro que los daños se pueden dividir en dos: Hardware y software. Ya que son los dos aspectos en los que podrían ocurrir daños al apagar el equipo directamente pulsando el botón. Por tanto, es necesario separarlos.

En el caso del hardware los daños que podrían ocurrir son mínimos, por no decir prácticamente nulos. Un corte de electricidad no tiene efectos adversos en principio para el ordenador. En el caso de una subida de tensión podría haber daños en algunos componentes de nuestro PC. Pero, en un corte la electricidad desaparece directamente, por lo que no pasa nada. Lo que los usuarios pueden hacer para prevenir cortes es comprar un SAI. Lo que va a hacer es actuar de batería, de manera que podamos apagar el ordenador de manera correcta. Aunque, tampoco es algo esencial.

En el caso del software sí que pueden ocurrir daños cuando apagamos el ordenador pulsando sobre el botón. Puede ocurrir. Por eso, os contamos más extensamente los posibles daños que pueden ocurrir a continuación. Para que tengáis una idea aproximada sobre lo que puede ocurrir.

Daños en el software

No se trata de daños que vayan a ocurrir con certeza, sino que es probable que ocurran en alguna ocasión. Por eso, es bueno saber los posibles riesgos que existen. Principalmente porque así reducimos al máximo el uso de esta práctica. ¿Qué puede ocurrir?

Si estamos usando el disco duro copiando un archivo, lo que puede ocurrir es que el archivo quede corrupto o incluso corromperse la unidad entera. En caso de que se corrompa la tabla de particiones es posible que tengamos que usar programas para recuperarlo y evitar tener que formatear. Aunque, si tenemos instalado el sistema operativo en el disco duro, es posible que nos veamos obligados a formatear o restaurar el sistema.

Algo habitual es que cuando apagamos el ordenador de esta manera, los programas o contenido que se estén ejecutando en dicho momento no se cierren de manera correcta. Por lo que si tenías un archivo abierto, es posible que no puedas volver a usarlo. Aunque, en la actualidad programas como Word o Open Office suelen guardar copias de manera constante. Por lo que en parte parece haberse solucionado este aspecto. Aunque no siempre.

También puede tener influencia sobre la memoria caché y la RAM del ordenador. Algo que tiene influencia sobre los archivos que se corrompen. Por lo que en algún caso puede ocurrir que se hayan perdido archivos al forzar el apagado del dispositivo. Por lo que os veréis obligados a usar algún programa para recuperar archivos, como puede ser Recuva.

Recomendaciones

Como puedes ver, apagar el ordenador directamente pulsando el botón puede tener consecuencias de importancia en nuestro ordenador. Aunque puede haber situaciones en la que no nos quede otro remedio, lo mejor es evitar llevar a cabo esta acción lo más posible. Porque, como podéis ver, los daños en el software pueden ser de lo más variados.

