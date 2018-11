¿Eres un “Otakus”? El animé, un arte japonés popular entre los jóvenes maracaiberos

agosto 16, 2018 - 9:10 am

Fanáticos han invertido hasta cincuenta millones de bolívares para adquirir objetos con ilustraciones de sus personajes favoritos.

“Quisiera que mi vida fuese como la de ellos”, así lo expresó Cristian Valera mientras en sus manos tenía la caratula de una de las películas de su personaje de ficción favorito: Naruto Hokage. Este adolescente de 16 años, estudiante del noveno grado de bachillerato ha considerado el animé como parte de su vida cotidiana. Su morral está adornado de chapas con ilustraciones y frases que representan su fanatismo. “Los veo desde los siete años, las historias son inspiradoras para mí. Gracias a ellos sé que nunca debo rendirme”.

Estas caricaturas animadas que tuvieron nacimiento en Tokio, Japón, llegaron a Venezuela en los años 60 con series como: Dragón Ball, Candy Candy, Heidi, Sailor Moon y Pokemon, siendo estas parte de la infancia de muchos niños venezolanos, quienes coleccionaban figuras, calcomanías, dibujos y películas.

En la actualidad, este arte asiático ha tenido popularidad y una posición importante en la vida de los jóvenes y adolescentes de Maracaibo, quienes le dedican gran parte de su tiempo a ver las historias de estos personajes y, en la mayoría de los casos, aspiran ser como ellos.

Un amor Otaku

Los amantes del animé se autodenominan “Otakus”, palabra japonesa que significa “fanático o aficionado”. Los Otakus no solo ven capítulos de animé, sino además, coleccionan todo tipo de objetos que representan su amor por ellos.

Para Astrid Barboza, una joven de 25 años estudiante del segundo trimestre de Ingeniería Civil en la Universidad Santiago Mariño, ser Otaku es invertir el dinero posible para comprar todo lo relacionado a sus dibujos animados favoritos. “Me gusta tener en mi cuarto afiches. Tengo colecciones de CD’s con temporadas de animé, chapas, llaveros que he comprado en las convenciones y dibujos. Todo lo referente al animé, me encanta”, dijo.

Comentó que ha llegado a gastar hasta cincuenta millones de bolívares en las diferentes convenciones de animé que ha asistido. “Es espectacular asistir, venden todo lo que te gusta de los personajes, están los personajes. Hay comida japonesa, he comido la sopa con fideos que come Naruto, ¡es genial!”.

Su gusto por el animé comenzó a los 12 años, cuando conoció la historia de InuYasha. “Yo estaba en sexto grado, yo pensaba ‘Wuao esas comiquitas se ven distintas’. InuYasha tiene una historia bella, el personaje es diferente. Hay acción, romance, aventura, te refleja mucho los sentimientos humanos, es muy realista. Para mí las historias de los animé son innovadoras, diferentes por su música, por cómo están dibujados. La mezcla de todo más la cultura japonesa, hace algo que a mí me fascina, es una combinación perfecta para mí”, aseguró.

Según Barboza, el animé forjó su personalidad. “Me ha ayudado a madurar, cambia mi estado de ánimo. Por ejemplo, si estoy triste, molesta, y veo animé me pongo feliz. Me encanta, lo disfrutas, te metes en la historia. Me gustaría tener su vida”.

En la piel del animé

El nivel de fanatismo por las caricaturas asiáticas no se detiene solo en coleccionar películas, series y dibujos, sino también traerlos a la vida real, desde sus atuendos hasta la personalidad.

Andrea Velázquez de 23 años estudiante del 8vo semestre de Agronomía en la Universidad del Zulia (LUZ), personifica a Okurama Amí desde hace cinco años. Okurama es un personaje creado por el grupo Tomodachi, quienes se encargan de la organización de las convenciones. “Mi comic es una chica muy dulce, pero sexy a la vez. Es la que capta la atención de la mayoría de los chicos en la serie”, comentó.

Falda corta, blusa de marinero, medias pantis blancas, ligueros ajustables y peinado de niña, son algunas de las características del personaje. “Okurama me ha hecho librarme de la timidez que siempre me caracterizó desde mi adolescencia. Al hacer este personaje soy libre porque sé que nadie me reconoce. Puedo ser otra persona y eso me hace sentirme en plenitud. Hablo con quien quiera, me comporto como quiera”, confesó.

Su personaje ha recibido incontables regalos por parte de los fans que asisten a las convenciones. “En una de las convenciones un chico me llevó un regalo. Al terminar la actividad, fui al baño a cambiarme y abrí el paquete, para mi sorpresa, era un conjunto completo de ropa interior: medias pantis y ligueros ajustables. Tenía sus etiquetas y olía a nuevo”.

Velázquez confesó que este tipo de obsequios no son algo nuevo para las jóvenes que personifican caricaturas japonesas mujeres. “Por lo general las faldas son cortas y llevan este tipo de prendas”. La joven recordó que utilizó el regalo como forma de agradecimiento. “Lo hice para complacer al fan de Okurama y así demostrarle que su personaje quedó encantada con el obsequio”. Ha recibido otros detalles como: perfumes, joyas y cartas de amor.

Esta fanática de Sakura Card Captor, disfruta hacer otros personajes como: Sailor Moon y Mío, personaje que utiliza mascarilla, lo que representa una costumbre entre la sociedad japonesa, quienes hacen uso de estos tapabocas para protegerse del “polvo amarillo” atraído por los vientos que se producen desde China y traen consigo infecciones nocivas para la salud. “Ha sido una experiencia increíble. Sentirme en la piel de estos personajes que vi desde los ocho años ha sido extraordinario. Cambiar mi forma de ser para que Okurama, Sailor y Mío cobren vida y haga feliz a sus fans es algo que no quiero dejar de hacer. Amo el animé, amo mis personajes”, aseguró.

Gusto por lo diferente

Según la psicóloga Euyilmar Valera el fanatismo de los jóvenes por esta cultura se debe a un tipo de preferencia o gusto. “Hay personas que les gusta el deporte, la música, el baile, así como hay personas que les llama la atención otro tipo de cultura y ese es el caso de estos jóvenes que quizás encuentran una fascinación particular, un gusto diferente en estos personajes de ficción que lo adaptan a su vida cotidiana, llevándolo al punto de querer tener hasta su aspecto”.

Para la Psicóloga pueden existir aspectos que coincidan entre el joven y el personaje que le permitan a este representarlo como forma de querer mostrar lo que quizás en su vida cotidiana no logra. “Un ejemplo de ello puede ser que si la persona se viste de forma seria, es tímida, y ve que el personaje es sexy, usa mini faldas, se comporta de forma sensual y extrovertida, buscan personificarlo para sentir lo que no encuentran siendo ellos mismos”, aseguró.

Otro factor señalado por la especialista es el núcleo familiar. “Se debe indagar en su vida y determinar a través de sus testimonios cómo es la relación mamá e hijo, papá e hijo, si se sienten abandonados y es por ello que buscan a través de estás caricaturas una forma de escapar de esa soledad que puedan presentar o, me atrevería a decir, que es una manera de llamar la atención de esos papás que prefieren tener al niño o joven lo más distraído posible para que simplemente no moleste”, concluyó.

Una sociedad propia

Ana García, socióloga y estudiante del 5to año de Derecho en la Universidad del Zulia (LUZ), comentó que la mayoría de los jóvenes que sienten gusto por una cultura tienden a crear su propio grupo social. “Cuando cierta cantidad de personas, sean jóvenes o adultos, sienten gusto o fascinación por algo que para los demás es totalmente normal, crean una sociedad propia, un grupo social con personas que tienen los mismos intereses y las mismas necesidades para así buscar una aceptación, un lugar donde sientan que puedan encajar. Por lo general, este tipo de jóvenes no buscan tener comunicación con alguien que no sea como ellos”.

Perozo señaló que los jóvenes que tienen un gusto particular por esta cultura tan lejana y distinta a la suya, tiende a tratarse por sus elementos particulares. “La cultura japonesa es muy rica en color, variedad, tienen un arte delicado y exótico a la vez. A través de estas comiquitas que son parte de su arte se pueden ver las arquitecturas, comidas típicas, las artes marciales y vestimenta. Lo distinto es lo que les llama la atención a los jóvenes acá en Maracaibo que lo adoptan y lo vuelven una moda”, explicó.

El animé fue creado para el disfrute de aquellos que han encontrado en el arte japonés lo diferenciador, innovador y único. Son historias basadas en hechos reales de Japón y a través de ellas, buscan trasladar a los fanáticos a esta cultura rica en color y elegancia.

Ivanovy Bracho/Pasante

