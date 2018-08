Era cantante de rancheras, vallenatos y baladas mujer asesinada junto a su hijo por su marido en La Villa del Rosario

agosto 6, 2018 - 5:42 pm

Odalis Leticia Ortega Pumar (38), trabajaba como enfermera en un hospital rural de la Villa del Rosario pero era más conocida por sus actuaciones públicas cantando baladas, rancheras, vallenatos y merengues con una agrupación de esa localidad. Al parecer sus presentaciones no eran del gusto de Willinton José Campos Paternina (40), su marido desde hace unos siete años y a quien los hijos de ella, de ocho y once años, llamaban papi.

En un presunto arrebato de celos, la madrugada del domingo acabó con la vida de su mujer, estrangulándola. No conforme con ello, envenenó a los dos pequeños pero sólo el menor, José David Araque Ortega, murió. La niña sobrevivió para contar parte del horrendo crimen que cometió su padrastro, ahora prófugo de la justicia.

El crimen ejecutado por Willinton, un hombre especialista en soldaduras, tomó por sorpresa a propio y extraños, dijo María del Carmen Ortega, una de las hermanas de Odalis. “Ellos habían tenido problemas no sé porque causa. Mi hermana le dijo que ya no quería vivir con él. Creo que ya se había ido pero a cada momento llegaba a la casa que ambos compartían en la vereda 17 de la urbanización Las Colinas I de la Villa del Rosario. Un vecino que posee cámaras de seguridad dijo haber visto a Willinton entrando y saliendo de su casa varias veces en la madrugada. Pero me aseguraron que cuando llegaron a la casa en la mañana huyó saltándose la cerca del fondo”.

Fue espeluznante escuchar los relatos de la niña de once años sobre lo que hizo su padrastro. Reveló que a su hermanito de ocho años le trituró unas pastillas y se las dio en un jugo. A ella le dio dos pastillas y le explicó que era acetamifocen y antialérgicos. Como su madre le había dicho que no tomaran cualquier cosa que su marido les diera, la niña boto una de las pastilla y sólo consumió una. Al rato estaba somnolienta y como drogada.

Más terrible aún, al parecer la misma sustancia se la había dado a su mujer desde hace días. Parecía que le quería provocar una muerte lenta. Odalis Leticia le había comentado a su hermana María del Carmen, que últimamente se sentía extraña, sin fuerzas, como débil. La hermana de la hoy occisa presume que la estaba envenenando lentamente.

La madrugada del domingo la pareja discutió, dijo una vecina. Aseguró escuchar gritos a las dos de la madrugada pero ya cercana las cuatro todo fue silencio. Se cree que ya el sujeto había consumado su doble crimen. A ella la estranguló y el pequeño murió envenenado.

Los cadáveres fueron encontrados a eso de las nueve de la mañana de ayer. Odalis ese día tenía una presentación. Siempre se levantaba temprano y a eso de las siete visitaba a una de sus vecinas para tomar café. Este domingo no lo hizo y ello llamó la atención. Varios de ellos se acercaron a la casa para llamarla. En ese momento se presentaron tres miembros del grupo donde ella cantaba. Entre todos entraron. Quitaron un vidrio de una de las ventanas y vieron a la niña que salía del baño. Todavía con los efectos del veneno pero aún con vida, abrió la puerta. Al entrar los curiosos encontraron los dos cuerpos en la habitación. Seguidamente hubo gritos y desesperación. Nadie creía lo que estaban viendo. Aquel hombre descrito como tranquilo y cariñoso con sus hijastros, había cometido semejante crimen. Recientemente, en la época de carnaval, se llevó a Odalis y sus dos hijos a Colombia para pasear.

Todos creen que el sujeto se endemonió producto de los celos pese a que aseguraron que Odalis Leticia no tenía a más nadie.

Ahora las autoridades del CICPC se encargan de localizarlo. Creen que aún no ha salido de Venezuela.

