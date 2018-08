Ensamble 7/4 premiado en los Global Music Awards

agosto 15, 2018 - 10:08 am

Después de brillar con el lanzamiento del álbum Festfanfaren (2018) y sus exitosas giras por EE.UU. y países europeos como Alemania y Austria, el Ensemble 7/4 se anota un nuevo triunfo internacional al recibir dos medallas de plata en los prestigiosos Global Music Award.

La agrupación larense, con un formato único de cuatro trompetas, bajo, cuatro y percusión, se anota este triunfo en las categorías de Mejor Agrupación Instrumental y Mejor Ejecutante para cada uno de sus integrantes, gracias a su aclamado disco Welcome to América (2017).

Los Global Music Awards, que cuentan con el aval de la Billboard, se caracterizan por enaltecer a músicos independientes para establecer su credibilidad, concediéndoles legitimidad como artistas excepcionales en el ámbito de la música a nivel mundial.

El septeto venezolano, que se llevó la plata entre cientos de participantes provenientes de todo el mundo, está integrado por Tarcisio Barreto D’Addona, Gabriel Gutiérrez, José Antonio Arvelo y Carlos Bianculli, en las trompetas; Miguel Pagua, en la percusión; Moisés Rojas en el cuatro y José Francisco Montes al bajo.

“Este premio es muy importante y significativo para nosotros y para toda Venezuela, al igual que para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde todos adquirimos nuestra formación musical”, expresó José Arvelo, agradeciendo al fundador de El Sistema, José Antonio Abreu “por habernos abierto tantas puertas que nos permitieron dar el salto internacional”.

Welcome to América contó con la producción de Alfredo Matheus y Tarcisio Barreto Ceballos. Es un disco innovador en el que la agrupación plasmó toda su imaginación, en versiones instrumentales de artistas representantes del pop, jazz, blues, funk, disco y el rock, entre otros Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bee Gees, Earth Wind and Fire, Nirvana, Guns n’ Roses y Metallica, pero llevados a ritmos latinoamericanos como el joropo, la salsa, el merengue, el tango y el bossa nova, interpretados a base de cuatro trompetas, bajo, cuatro, batería y percusión.

“Grabar y producir este disco requirió de un gran trabajo, y el resultado ha gustado muchísimo”, afirmó Gabriel Gutiérrez, comentando la sorpresa que esta combinación musical causó en EEUU.

Ya otros larenses, como Gustavo Dudamel y Giancarlo Castro D’Addona, recibieron medalla de oro en este evento. El primero como Mejor Director, y el segundo como Mejor Compositor y Mejor Score Original.

Agencias

Noticia al Día