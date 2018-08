Engaño a venezolanas con ofertas de empleo en Perú para luego abusar de ellas

agosto 17, 2018 - 2:05 pm

En Perú cuatro mujeres, tres de ellas de nacionalidad venezolana, acusaron a un hombre identificado como Jhonny Renzo de abusar de ellas sexualmente, tras engañarlas ofreciéndoles un puesto de trabajo por medio de Facebook. Una de las víctimas aseguró que estaba urgida de encontrar un empleo.

Pedro Rojas, el jefe de la División Policial de Perú, explicó que todas las denuncias fueron recurrentes y similares. En cada una se evidenció la agresión sexual luego de que la víctima aceptara una bebida que ofrecía el sujeto, reseñó La República.

Las víctimas explicaron que luego de probar la bebida comenzaron a sentirse mal y perdieron el conocimiento hasta el día siguiente. Las pruebas que se realizaban luego de esa noche evidenciaban el abuso sexual.

“Yo tomé poco de lo que me daba, pero me mareé, me sentí mal. Yo no recuerdo más nada hasta el día siguiente”, aseguró una de las víctimas.

El Nacional / La República