En las estaciones de gasolina a los bomberos “no les da la cabeza” para el cambio de 2 bolívares soberanos

agosto 24, 2018 - 3:11 pm

En las bombas de gasolina trabajadores no tienen el conocimiento previo para dar cambio a 2 bolívares soberanos, representados en 200 mil bolívares del saliente cono monetario. Los encargados de suministrar el combustible a los automóviles de la ciudad, no han recibido el primer billete soberano, además de desconocer cómo será la dinámica para dar el cambio.

“No hemos tocado el primer billete de la nueva denominación y cuando pase, no sabremos cómo haremos con el cambio porque el dueño aún no nos ha explicado nada. No entendemos cómo será”, dijo desconcertado uno de los empleados.

Cabe destacar que los billetes de mil, dos mil y cinco mil bolívares, pertenecientes a la antigua moneda, son los que más se reciben actualmente en las estaciones de servicio. “Aún estamos aceptando los viejos billetes. Las personas llegan, llenan y no esperan ni siquiera el cambio”, expresó el trabajador, quien quiso estar bajo anonimato.

Aseguró que se generará un desconcierto entre los usuarios y empleados. “Esto va traer más confusión y caos, sin embargo, por los momentos a la gente no le importa dar cinco mil bolívares de los viejos por la gasolina porque simplemente sigue siendo barata”.

Ivanovy Bracho/Pasante

Noticia al Día