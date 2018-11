En Italia ya se manejan cifras del pase de Modric al Inter de Milán

agosto 4, 2018 - 2:16 pm

Según ‘Il Giornale’ el club de la ciudad de Milán está dispuesto a pagar 15 millones de euros por la cesión del Balón de Oro de Rusia 2018 durante esta temporada, a lo que se sumaría 25 más el siguiente verano para finiquitar la operación, es decir, 40 millones en total.

La cantidad está bastante distante de ser del agrado para el club merengue en vistas del gran mundial realizado por el croata, esto sumado a la nula disposición que tiene el Real Madrid de desprenderse de Modric. Su salida pasaría por que el propio jugador pidiera marcharse y que se llegara a un acuerdo entre ambos clubes. Aunque eso ocurriera, sería algo muy complicado a día de hoy, pues el Madrid consideraría justo por el futbolista unos 70 millones, según afirma el medio italiano. ‘

El motivo de una oferta tan escasa es que las arcas del Inter no se encuentran en una situación precisamente boyante, o al menos no lo es tanto como la de otros grandes del ‘Viejo Continente’, por lo que tendría que ir de puntillas para no saltarse el Fair Play Financiero de la UEFA.

En cuanto a lo que el Inter ofrecería el jugador, ‘Il Giornale’ asegura que se trataría de un contrato de 4 años de duración, percibiendo más de 10 millones de euros netos por cada uno de ellos, es decir, vería en su contrato una mejora similar a la que podría ofrecerle el Real Madrid para apagar este incendio, equiparando sus ingresos con el capitán Sergio Ramos.

Agencia/Noticia al Día