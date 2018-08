“En el CICPC me mostraron su foto y ahí supe que estaba muerto”

agosto 29, 2018 - 6:59 pm

A Pedro Gutiérrez, de 18 años, su hermana lo lloraba a las afueras de la morgue forense, mientras esperaba con aire de resignación la entrega del cuerpo de su consaguíneo para darle el último adiós.

La entristecida mujer aseguró que vio a su hermano por última vez la noche del lunes, luego de que se despidiera y saliera en compañía de Ivando Fabier Jiménez Wilchez (26). “Yo no lo conocía, Pedro me lo presentó un día antes de que se fuera con él. Me dijo que eran amigos”, expresó consternada. Aseguró además, que su hermano le comentó que iría hacer un trabajo. “Eso fue lo único que me dijo”.

Gutiérrez nunca regresó. Su hermana lo buscó durante dos días. “Lo busqué por todas partes, cuando fui al CICPC, me mostraron su foto y ahí supe que estaba muerto”.

Fuentes policiales le informaron que los dos amigos se encontraban robando, al notar la presencia de los detectives, intentaron huir, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que perdieron la vida. “Eso fue lo que me dijeron, pero yo sé que es mentira”.

Los occisos trabajaban en una finca y residían en Machiques de Perijá.

