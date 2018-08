El Zulia sufre su primera derrota en el Clausura 2018

Antes de comenzar la segunda mitad, Stifano sustituyó al delantero Prono, de poca participación, por Sleyker Schoonewolff, buscando reforzar y refrescar el once inicial, para lograr el empate inmediatamente iniciado el complemento.

Los minutos pasaban y los petroleros insistían, pero no concretaban. Dany Cure lideraba los ataques de un Zulia que no parecía encontrar la via que lo llevara a igualar el cotejo. Ya con los locales tirados al ataque, Lara se encargó de inquietar a la defensa occidental, utilizando las contras como única arma, principalmente comandadas por Batallini.

Corría el minuto 83 cuando el central Grenddy Perozo fue expulsado por roja directa, luego de una agresión, producto del desespero, que pudo observar el arbitro del encuentro, quien lo echó sin titubear. Los larenses aprovecharon esta superioridad y faltando solo 3 minutos para cumplirse los 90, tras una extraña jugada en donde durmió la defensa negriazul, apareció la segunda conquista de Lara, por parte de Mario Batallini, sentenciando el resultado definitivo.

Con esta victoria, los dirigidos por Leonardo González ahora se ubican en la parte alta de la tabla con siete puntos obtenidos en las primeras tres fechas y sin conocer la derrota.

Por su parte, el Zulia quedó con 4 puntos sumados en las primeras dos fechas frente a Táchira (1-0) y La Guaira(1-1). El próximo partido de los dirigidos por Stifano será este miércoles frente a Titantes en el marco la Copa Venezuela.