Los maracuchos visitan más los cajeros que a las novias: La odisea de parir efectivo

agosto 8, 2018 - 11:12 am

La escasez de efectivo ha llevado a muchos venezolanos a buscar distintas salidas para encontrarlo. El papel moneda, se ha vuelto cada vez más codiciado, y quienes tienen, lo cuidan como un tesoro, haciendo uso de él solo en casos necesarios.

Sin embargo, muchas personas han optado por vender cosas en casa para poder tener algo de efectivo en el bolsillo. Las ventas de hielo se han multiplicado en los hogares zulianos, al igual que la comercialización de durofríos y ‘tetas’ con la finalidad de adquirir dinero.

Por otro lado, no es común que en los establecimientos comerciales realicen el pago en efectivo, pero si alguien por casualidad lo hace, no falta la persona que diga: “Pasa mi tarjeta y me das el efectivo”.

Sin embargo, otra manera de conseguir papel moneda es hacer ‘negocios’ con las personas que reciben el pago mensual de las pensiones, ya que lo hacen en efectivo y muchas veces sus familiares piden los billetes y pagan mediante una transferencia.

Otros, hacen largas colas en los bancos para retirar menos de Bs. 100 mil en las taquillas… Esto, lo hacen a diario.

La situación con el papel moneda se agrava con el pasar de los días, solo queda buscar una salida e ‘ingeniárselas’ ante la crisis de efectivo que hay en el país.

Carlis Corpas

Noticia al Día