El flamante campeón Manchester City dejó dos puntos en el gramado del recién ascendido Wolverhampton

agosto 25, 2018 - 1:50 pm

Primer frenazo para el vigente campeón: el Manchester City, que llevó a cabo un dominio estéril, se dejó dos puntos en la cancha del recién ascendido Wolverhampton (1-1), este sábado en la tercera fecha de la Premier League inglesa.

Los ‘Citizens’ de Pep Guardiola, que llegaban de ganar al Arsenal (2-0) y al Huddersfield (6-1), siguen liderando provisionalmente la clasificación, aunque podrían ser desbancados del primer puesto a lo largo del fin de semana.

El francés Willy Boly, con ayuda de su brazo, puso el 1-0 a centro del portugués Joao Moutinho (57).

Fue otro francés, el excentral del Athletic de Bilbao Aymeric Laporte, quien a centro del alemán Ilkay Gundogan minimizó daños para el City con un potente remate de cabeza (69).

Los visitantes lo siguieron intentando, llegando incluso a estrellar el argentino Sergio Agüero un balón en el larguero al lanzamiento de una falta en los estertores del partido. Antes, el arquero luso campeón de Europa con Portugal Rui Patricio evitó el triunfo visitante.

Para los ‘Wolves’ del exentrenador del Valencia Nuno Espírito Santo, este fue su segundo empate de la temporada, aunque aún no ha estrenado su casillero de victorias.

“Un buen punto”

“Concedimos demasiados contraataques, no estuvimos cómodos pero especialmente porque erramos en muchos pases fáciles”, declaró Guardiola.

“Creamos muchas oportunidades. Contra un equipo con diez jugadores detrás del balón, bien organizado defensivamente, creamos ocasiones para ganar, pero es un buen punto”, se consoló el técnico catalán, que afirmó que su equipo jugó “al mismo nivel” que en sus victorias ante el Chelsea en la Community Shield, el Arsenal y el Huddersfield en el arranque liguero.

Guardiola prefirió no entrar a valorar la decisión del árbitro de dar por válido el gol local. “No lo vi, no soy el árbitro. No hablé con él sobre eso. No soy el árbitro y no lo seré nunca”.

Además del lanzamiento de Agüero, el City estrelló otros dos balones en la madera.

“Jugamos del modo, con el estilo, de la forma en que creemos, y por supuesto, individualmente estuvieron fantásticos”, indicó por su parte Nuno. “Es el proceso de crecimiento, uno más para trabajar y mejorar la próxima semana”, añadió entrenador portugués.

En los otros partidos disputados este sábado, uno de los aspirantes a colocarse líder de la clasificación, el Bournemouth (2º), no pasó del empate en casa ante el Everton (8º), que jugó toda la segunda parte sin su goleador brasileño Richarlison, expulsado en el minuto 41 por dar un cabezazo a un rival. La roja de Adam Smith (61) devolvió la igualdad numérica, pero fue así como el Bournemouth anotó dos goles (75, 80) que llevaron el 2-2 al marcador.

Además, el Arsenal (11º) de Unay Emery, privado del alemán Mesut Ozil por enfermedad, estrenó su casillero de puntos al ganar 3-1 al West Ham (20º). El austríaco Marko Arnautovic adelantó a los ‘Hammers’ (25), pero el español Nacho Monreal (30), el francés Issa Diop (70) y Danny Welbelck (90+2) permitieron que el técnico vasco tenga una semana de tranquilidad.

El Huddersfield rascó su primer punto en Gales ante el Cardiff (0-0), y el Leicester sumó su segunda victoria consecutiva a costa del Southampton (2-1).

El Liverpool-Brighton cierra el telón este sábado en Anfield, en un duelo del que los ‘Reds’ podrían salir como líderes.

