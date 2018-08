El actor Sebastián Caicedo le pide matrimonio a su novia en pleno programa de Telemundo

agosto 15, 2018 - 10:25 am

Tras 10 años de noviazgo, el actor Sebastián Caicedo se atrevió a dar el siguiente paso en su relación con la actriz Carmen Villalobos y lo hizo sin miedo frente a las cámaras de televisión.

El artista bogotano, mejor conocido por su interpretación de “El tostado” en las series El Señor de los cielos y El Chema, le propuso matrimonio a la barranquillera de 35 años en una llamada telefónica realizada en vivo y directo en el reality show Exatlón Estados Unidos, que transmite la cadena Telemundo.

La llamada, según explicó People en Español, era una recompensa que se había ganado el actor colombiano por su “buen desempeño” en la competencia deportiva.

“Quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo?”, le empezó diciendo tímidamente Caicedo, a lo que Villalobos respondió con un grito de “¿Qué?” y unas risas nerviosas.

— Te estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo.

— No te puedo creer, ¿en serio?

— Sí, es en serio.

— Ay Dios mío, voy a llorar más. ¡Sí, me quiero casar contigo! No lo puedo creer que me lo hayas dicho.

Mientras Villalobos, conocida por su personaje de Catalina Santana en Sin senos sí hay paraíso, celebraba entre risas y gritos de felicidad, el actor le declaraba su amor y le aseguraba que no quería volver a distanciarse de ella “ni por trabajo ni por nada”.

“Quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos estos 10 años en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita como la hemos llevado”, agregó el actor de 36 años.

Para finalizar la llamada, el actor le dijo “oye, vas a ser mi esposa”.

En una publicación en Instagram del video de la propuesta, Villalobos explicó que tenía un mes sin hablarse, pues el programa no les permitía ningún tipo de contacto mientras Caicedo permanezca en el concurso que se realiza en República Dominicana.

Los artistas colombianos venían hablando de matrimonio durante los últimos meses. En una entrevista a la revista Vea, la pareja aseguró en abril que cuando se casaran iban a realizar tres bodas: la católica, la civil y la espiritual.

