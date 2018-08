¿Dónde está Juan Carlos Monasterio? Acusado del atentado contra Maduro es buscado por sus familiares

agosto 7, 2018 - 10:25 am

El atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, aún siguen dando tela que cortar, y es que se conoció a través de Twitter @RCamachoVzla que un ex GNB que tenía 24 años de servicio, fue acusado de presunta implicación en el atentado ocurrido el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.

Familiares del acusado, manifestaron que no lo ven desde la semana pasada. Su madre, Gregoria Díaz indicó que se enteró 48 horas después de la detención de su hijo, a través de un tuit publicado en @RCamachoVzla. Hasta el momento parientes desconocen su paradero.

Monasterio fue detenido junto a Argenis Gabriel Valera Ruiz en una camioneta Chevrolet negra con un presunto control de drone. Es acusado de terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado, frustrado y grave, asociación para delinquir y financiamiento contra el terrorismo, según declaró Tarek William Saab, fiscal general de la República.

Al respecto, Yelitza Aular De Monasterio, esposa del exfuncionario, aseguró no saber del paradero de su esposo, a través del conocido programa de la periodista Patricia Poleo, “Factores de Poder”, “Realmente no sé nada, lo que sé es por el mismo comentario que usted está diciendo por las redes sociales y eso me sorprendió muchísimo porque yo no creo que mi esposo esté involucrado en eso, yo presiento que lo están involucrando. Yo quiero una fe de vida, necesitamos saber si está vivo, si está bien, realmente no sé nada de él, expresó.

Asimismo, Yelitza asegura que sus familiares han tratado de dar con su paradero buscando las vías pertinentes. “Él era de la guardia nacional y un hombre trabajador que fue intachable en su trabajo, hay mucha gente que lo conoce y sabe que es así, su jefe lo felicitaba y enviaba felicitaciones escritas por su trabajo, ahora me extraña de lo que le están acusando”, detalló.

Ahogada en llanto la pariente del ex funcionario pide a gritos saber dónde se encuentra su esposo. “Yo necesito saber de mi esposo”.

Monasterio desde que estaba de baja en la milicia se dedicaba a ser comerciante. “Él es un padre de familia normal, en ningún momento yo vi actitudes sospechosas, nunca me comentó nada, yo me la pasaba de arriba para abajo con él, hacíamos compras, su papá está enfermo y ha sido operado dos veces de la columna”, añadió Yelitza De Monasterio.

“Yo exijo a Tarek William Saac que haga cumplir las leyes como tiene que ser y quiero la vida integra de mi esposo, quiero ver que él esté bien porque aquí en este país lamentablemente no se cumplen las leyes de derechos humanos, ellos son los primeros que violan las leyes, agarran a cualquiera que encuentran en la calle para acusarlos de todas las locuras que ellos dicen, entonces quiero ver y saber que mi esposo Juan Carlos Monasterio Vanegas esté bien”, afirmó la pariente.

Se espera que las autoridades competentes den declaraciones con respeto a estos hechos suscitados el fin de semana pasado y expresen el estado en el que se encuentra el ex funcionario.

Noticia al Día