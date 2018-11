Diputado Carlos Valero: “Pasaremos por un ajuste terrible que traerá más inflación”

agosto 14, 2018 - 1:25 pm

El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, manifestó que las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, conllevará a más inflación en Venezuela.

“Pasaremos por un ajuste terrible que traerá más inflación. No hay luz al final del túnel. En seis meses el Gobierno seguirá utilizando la maquinita para imprimir, sin una política de financiamiento externo. Para ellos la AN no existe, hay desacato, nos vamos a conseguir con lo peor de lo peor”, dijo el parlamentario en entrevista durante el programa Vladimir a la 1, trasmitido durante la tarde de este martes por Globovisión.

El diputado dijo que las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno están mal estructuradas. “Es un paquete criminal”, sentenció.

Aseguró que en el país se debe abrir el canal humanitario. “Estamos sumergidos en una hiperinflación que no tiene misericordia con Venezuela”.

Noticia al Día