Diputada Solórzano exige el “desalojo” de Nicolás Maduro

agosto 1, 2018 - 2:59 pm

La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), diputada Delsa Solórzano, exigió el “desalojo” a Nicolás Maduro de Miraflores y Fuerte Tiuna, debido a que a su juicio, este fue destituido por el Parlamento venezolano y está ocupando un puesto de trabajo y vivienda de manera ilegal.

Solórzano recordó que el Poder Legislativo revocó a Maduro de su cargo luego que este se negara a comparecer ante la Asamblea Nacional y rendirle cuentas claras al país.

Respecto al apagón que se registró en Caracas durante el martes, destacó que es grave el problema que se ha agudizado en los servicios públicos y aseguró que se debe a que el gobierno “pretende seguir controlando a Venezuela, es ineficiente e incapaz, no da respuestas ni soluciones a los ciudadanos”.

También catalogó de absurdo que se quiera hacer creer que con el carnet de la patria se hará un control automotor, “los carros tienen registro desde el momento en el que los adquiere un ciudadano”. De la misma manera, reiteró que transportistas han insistido en que tienen el carnet de la patria y eso no les garantiza que puedan adquirir repuestos para sus vehículos.

La parlamentaria precisó “me he negado mil veces a los mecanismos y control social que ha impuesto el régimen y lo seguiré haciendo. No existe manera que nadie me obligue o someta a ningún mecanismo de control social para ejercer mis derechos constitucionales. La patria no se lleva en un carnet, así de simple”.

El Nacional