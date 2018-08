Diosdado Cabello dice que para “fortuna” de la oposición el atentado falló

agosto 8, 2018 - 9:15 pm

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, reiteró que la oposición subestima lo que hubiera ocurrido en el país de haber tenido éxito el atentado contra la vida del mandatario Nicolás Maduro.

“Afortunadamente para ustedes (opositores) no tuvo éxito (…) este pueblo ha aprendido demasiado en estos 20 años y no se va a dejar arrebatar ningún logro”, dijo Cabello al insistir en que “va a haber justicia” contra los responsables del hecho.

“Aquí la justicia viene, y viene con todo (…) En Venezuela nosotros vamos a combatir el terrorismo con la ley, los que caigan en actos de terrorismo les vamos a aplicar la ley, llámese como se llame”, insistió durante su programa Con el Mazo Dando. La verdadera política venezolana repudia y debe repudiar el uso del terrorismo como herramienta para alcanzar el poder en el país, recalcó la noche de este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

“Como les ha sido muy complicado ganarle elecciones a la Revolución Bolivariana no les queda otra que acudir al expediente del terrorismo”, dijo al referirse a la oposición.

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) reflexionó sobre las graves consecuencias que pudo desencadenar el criminal acto.

“Los terroristas son perversos, no le dan valor a la vida, no le dan valor a la existencia del ser humano, no respetan sexo, edad, condición, no respetan nada, cuando deciden atacar, atacan”, agregó.

Sumarium/ VTV