Difunden nuevas revelaciones sobre la vida de la princesa Diana y sus hijos

agosto 21, 2018 - 9:10 pm

“Diana era realmente muy joven e inexperta, y en muchos sentidos ingenua, pero había una libertad en ella que era alentadora e inspiradora y, por supuesto, te hacía querer salir a matar dragones para ella”, contó Patrick Jephson, quien fuera secretario privado de la princesa Diana.

Pero no sólo Lady Di es una de las más queridas de la realeza británica, también sus hijos William y Harry son alabados por personas cercanas a ellos.

“Harry entiende que proviene de una posición de privilegio, y no se avergüenza de eso. Él entiende que es su deber usar eso para tener un impacto positivo”, dijo David Wiseman, Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

Pero William también tiene lo suyo, según platicó la escritora Penny Junor: “William es absolutamente encantador. Cuando lo conoces, es muy divertido y le interesan las personas. Él sabe exactamente qué decir”.

Testimonios como éstos son los que podremos ver en The Story of the Royals, un documental que se transmitirá esta semana por la cadena ABC y que fue producido por dicha televisora y la revista People.

The Story of the Royals captura la mística de la monarquía a través de sus muchos amores, pérdidas, extravagancias, desafíos y encantos, publicó ABC en su portal de Internet.

Agregó que “con el nuevo bebé del príncipe William y Kate, y el reciente matrimonio del príncipe Harry con Meghan Markle, los Windsor realmente han comenzado a modernizarse y parecerse a una familia del siglo XXI. The Story of the Royals ilustrará esa evolución”.

