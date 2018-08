Deyna Castellanos afronta una nueva temporada en Florida: “Let’s go Noles”

agosto 6, 2018 - 5:02 pm

Tras disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC), la delantera venezolana Deyna Castellanos ya se encuentra de regreso en los Estados Unidos para disputar una nueva temporada con los Seminoles, de la Universidad de Florida.

“Ya juntas en casa. Listas para esta nueva temporada, un nuevo reto que como equipo vamos a sacar adelante. Confío en my teammates, the staff, the fans. Y por adelantado les doy gracias por un año más en este equipo. Let’s go Noles”, expresó la criolla en su cuenta de Twitter, junto a una imagen con su compañera Gloriana Villalobos.

Castellanos viene de jugar con Venezuela en Barranquilla, donde la selección vinotinto femenina se colgó la medalla de bronce al imponerse 1-0 ante Trinidad y Tobago (1-0), en el duelo por el tercer lugar.

La amistad de Deyna Castellanos con Gloriana Villalobos se ha hecho común en las redes sociales. En una oportunidad, la FIFA entrevistó a la jugadora nacida en Costa Rica y afirmó que Deyna prepara las mejores arepas.

Noticia al Día