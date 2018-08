¡Desilusión! Alex Rodríguez aclara que no está comprometido con Jennifer López

agosto 1, 2018 - 9:46 pm

Alex Rodríguez quiere acallar de una vez por todas el runrún de que pronto se casará con Jennifer López. Por ello el fortachón habló sin tapujos durante su participación de este miércoles en el segmento Kathie Lee & Hoda del show Today de la cadena NBC.

A lo largo de una hora, el exjugador de los Yankees se dedicó a hablar de diversos tópicos con las anfitrionas, Kathie Lee Gifford y Hoda Kotb. Obviamente, el tema de su relación de más de un año con JLO salió a la colación durante la charla.

Particularmente se habló de un espectacular anillo que desde hace un tiempo vemos en la mano izquierda de la cantante y en el dedo donde tradicionalmente se usaría el anillo de compromiso.

Siendo muy directa Kotb atacó: “Por cierto, nosotros adoramos a Jennifer y no pudimos ignorar un anillo que ella lleva, es muy hermoso”, dijo la anfitriona mostrando una foto reciente de la celebración de cumpleaños número 49 de la estrella.

“Nos preguntamos si Alex se lo había dado para su cumpleaños. Luego pensamos ‘no, espera ¿en qué dedo lo trae puesto? entonces nos quedamos pensando ¿qué está pasando aquí?’”.

AROD contestó sin rodeos: “Yo sí le di ese ese anillo probablemente hace cuatro o cinco meses. Yo le compré ese anillo. Le encantó”.

Al ver que no daba más explicaciones Kotb presionó: “Entonces ¿no tiene significado?” ” Sí, lo tiene, desde luego”, respondió el expelotero. “¿Pero no están comprometidos? preguntó Kathie Lee. “No, no estamos comprometidos”, aclaró él para desilusión de las conductoras.

La espectacular joya es distinta a otro misterioso anillo que también vimos en la misma mano y dedo de JLO el pasado 4 de julio, cuando ambos celebraron el día de la Independencia en la playa.

People en Español