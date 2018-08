Desabastecimiento latente: El polvo y las telas de arañas se apoderan de los anaqueles en los supermercados de Maracaibo

agosto 27, 2018 - 3:47 pm

Caminan los pasillos una y varias veces, de ida y venida; le dan vuelta a la cabeza como tal abanico te imaginas para ver si consiguen algo, así se ha afianzado la rutina del ciudadano en busca de los productos de la cesta básica.

Sí, de la deseada canasta alimentaria que muchos suplican tener completas en sus hogares, o al menos gran parte de los productos que consume el venezolano. La arepa todavía no se come dos veces: ni en el desayuno y ni en la cena. El arroz y la pasta también brillan por sus ausencias. Hasta los momentos en cualquier supermercado no se pueden obtener todos estos productos.

Y no es cuestión de pagarlo o conseguirlo: antes de la entrada del nuevo cono monetario la gente se las ingeniaba y lograba el producto, ahora tras la reconversión, los anaqueles han sido devorados. El polvo y las telas de arañas se apoderan de ellos.

Los motivos varían: empleados de establecimientos como Súper Latino, De Candido, Enne y Kapital, sentenciaron bajo el anonimato que aunado a las “compras nerviosas” que estremeció los comercios la semana pasada, aún no han sido surtidos por las reconocidas empresas de país.

Con tono de nerviosismo y titubeo, los trabajadores afirmaron que debido a la poca producción nacional que existe, ven cuesta arriba que los anaqueles vuelvan a llegar a su espacio máximo.

“Las empresas ya no surten como años atrás. Te pongo como ejemplo el caso de la harina, solo llegan 10 bulticos, cinco se dejan para los empleados y el resto para el público”, explicó una trabajadora de Súper Latino, establecimiento ubicado en el casco central de Maracaibo.

La desolación en los pasillos da miedo. Ni hablar de las cavas refrigeradoras. No hay carne y mucho menos pollo: a este último le salieron alas y voló, tal cual expresaban de manera jocosa las amas de casa que salieron hoy en busca del deseado producto.

De las cavas exhibidoras solo quedan para exhibir es el vidrio. La leche líquida tampoco se avizora. Lo esencial del día a día no aparece. Y si aparece es bajo observación gubernamental que ha estado activa en los últimos días.

Fiscalizaciones van y viene también. La Sundde y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han visitado decenas de comercios en lo que va de reconversión. Ajustar los precios es su objetivo como ocurrió el sábado pasado en el Súper Latino, ubicado frente a la Plaza Los Cachos de Maracaibo.

Los productos que han conseguido acaparados han sido vendidos al precio acordado por el Estado. Las detenciones también están a la orden del día para los especuladores. Qué seguirá amanecerá y veremos.

De los primeros 25 productos que fueron ajustados por el gobierno con precios para el público, solo se puede constatar la presencia de la sal con el precio acordado, el resto de los 24 se encuentran en unos que otros establecimientos pero son productos importados: el costo es elevado.

Mientras la revolución de la nueva reconversión toma su rumbo el ciudadano común y corriente se ve afectado: no se consiguen los productos y si lo hallan su precio se encuentran por las nubes. Aunado a esto no falta el vendedor vivo que lo esconde para seguirse lucrando del bolsillo ajeno.

Ese bolsillo que pide a gritos una normalidad en la economía para que siga oliendo a papel moneda.

Fotos: NAD

Noticia al Día