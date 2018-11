Danny DeVito recibirá un premio honorífico en el Festival de San Sebastián

agosto 20, 2018 - 10:41 am

El estadounidense Danny DeVito será reconocido con el premio honorífico Donostia del 66º Festival de cine de San Sebastián en septiembre, por una larga carrera dedicada a la actuación, informó este lunes la organización del certamen.

Conocido por papeles como el Pingüino de “Batman returns” o el gemelo de Arnold Schwarzenegger en “Twins”, DeVito tiene una trayectoria de “casi cinco décadas vinculada a la interpretación en teatro, cine y televisión, contando historias como actor y realizador”, indicó una nota de prensa del festival.

También productor de premiados largometrajes, el actor de 73 años “cuenta con una carrera versátil en la que ha trabajado a las órdenes de directores como Milos Forman, Brian de Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim Burton, Francis Ford Coppola, Sofia Coppola o Todd Solondz”, señaló el texto.

DeVito comenzó su carrera en los años 70, con películas como “One flew over the cuckoo’s nest” (“Alguien voló sobre el nido del cuco”, en España, o “Atrapado sin salida”, en América Latina), para luego en los años 80 convertirse en figura indispensable de comedias, como “Twins” (“Los gemelos golpean dos veces”, en España, o “Gemelos”, en Latinoamérica) o “Throw momma from the train” (“Tira a mamá del tren”).

En décadas más recientes, trabajó con Ford Coppola en “The Rainmaker” y volvió a unir fuerzas con Tim Burton, en “Big Fish”, entre muchos otros filmes.

DeVito recibirá el Premio Donostia el 22 de septiembre en el marco del Festival de San Sebastián, donde presentará la película de animación “Smallfoot”, en la que pone voz al personaje de un abominable hombre de las nieves.

En esta edición, el festival otorgará también su Premio Donostia al director japonés Hirokazu Kore-eda, cuya “Shoplifters” se alzó el año pasado con la Palma de Oro en Cannes.

AFP