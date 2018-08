Cosas que nunca te pedirá un hombre que te ama

agosto 26, 2018 - 10:13 am

Cuando nos enamoramos las mujeres solemos dar sin condiciones y soportar algunas cosas por el bien de la relación o porque simplemente no creemos que están mal. Por eso dicen que el amor es ciego. No vemos cuando la otra persona no esta dando lo mismo que nosotros o nos está dañando.

Siempre nos mencionan las características de un hombre enamorado, pero jamás nos han dicho qué acciones realiza un hombre no te quiere. Así que te mostraré aquellas cosas que nunca pero nunca hace un chico que ama de verdad:

JAMÁS TE PEDIRÁ QUE TE ALEJES DE LAS PERSONAS QUE AMAS

Ya sea tus amigos, familiares o alguna otra persona con la que tengas un vínculo especial, si un hombre te ama, soportará a todas tus amistades sin importar que él no se lleve bien con ellos. Él sabe lo importante que son para ti, así que respeta esa situación.

NUNCA TE PEDIRÁ QUE CAMBIEN LOS PLANES QUE YA HABÍAN HECHO

Un hombre enamorado sabe respetar los tiempos y las actividades de la mujer que ama, así que sí ya habían quedado en algo, no tratará de cambiar de plan a ultima hora porque sabe que esto sólo causará descontrol y frustración de tu parte. Sólo lo hará cuando surjan cosas de fuerza mayor.

NUNCA TE PEDIRÁ QUE SEAS TÚ QUIEN LO VAYAS A VISITAR

A menos de que su chica lo desee, un chico enamorado jamás le pedirá que sea ella quien se traslade para que puedan verse. Es todo un caballero que esta consciente de que si quiere ver a su amada tiene que ir en su búsqueda.

NUNCA DEJARÁ QUE TE VAYAS SOLA A CASA DESPUÉS DE UNA NOCHE DE FIESTA

Cuando un hombre ama, está al pendiente de su chica, por eso saca su instinto de protección y vela por la seguridad de su compañera. No dejará que se vaya sola a su casa sabiendo de todos los peligros que esto conlleva.

NUNCA TE PEDIRÁ QUE HAGAS ALGO QUE TE INCOMODE

Este tipo de chico respeta, así que nunca obligará a su chica a que haga algo que no le guste o desagrade. Cuida la integridad física y moral de la mujer que ama por eso nunca atentaría contra ella.

NO TE PIDE QUE CAMBIES

Él te conoció así, por lo tantos jamás sugerirá que cambies tu personalidad, como tu forma de vestir, color de cabello, gustos, etc. Al contrario, los aprecia, ya que sabe que ellos fueron los que hicieron que se fijará en ti.

NO TE EXIGE QUE TE REPORTES A CADA RATO

A pesar de que tiene temor de que te relaciones con otros hombres, cuando un hombre te ama de verdad confía en ti y no te pide que le hables o mandes mensaje a cada rato.

Cuando un hombre quiere de verdad jamás hará algo que atente contra los sentimientos e integridad física de la persona que ama. Respetará cada una de sus opiniones y estará dispuesto a ayudar de ser necesario. Si a tu vida llegó un hombre que te ama y respeta, eres una mujer muy afortunada.

