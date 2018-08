Constituyente Pedro Carreño es tendencia por lujoso gimnasio en su casa

agosto 17, 2018 - 9:05 am

Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se hizo viral en las redes sociales, luego de que se difundieran imágenes suyas entrenando en el lujoso gimnasio que tiene en su casa.

El constituyente tiene un equipo bien completo de entrenamiento. Durante una panorámica de la grabación, se observan aparatos nuevos. Desde caminadoras, pesas, bicicletas y todo para mantenerse en forma. Además, se aprecian sus lujosos muebles. El lugar, al que califican de una mansión, es muy confortable, con una vista espectacular del relajante verdor en las afueras.

Las críticas no cesaron en las redes sociales. Muchos rechazaron que el pesuvista disfrute de tanto lujo y confort, mientras miles de venezolanos no tienen para las tres comidas diarias y mientras otros mueren por falta de medicinas en el país.

“Pero ser rico es “malo”… Que sabroso no Don Pedro Carreño? En su tremenda casa de lujos, con su gimnasio privado y los hospitales en el suelo, sin comida, sin luz, sin medicinas y el hampa por doquier”, dijo Oliver López en su Twitter.

Simpatizantes del oficialismo como Luigino Bracci refieren en la referida social que “Pffff… ¿y tú crees que a mí me importa lo que haga o deje de hacer Pedro Carreño? Yo no soy chavista por él, ni me importa lo que diga o haga”.

Rueda este video de Pedro Carreño entrenando en lo que sería un espacio de su casa. El confort no le quita la cara de amargura, ni el ejercicio le mejora el cuerpo pic.twitter.com/mfTBUN100v — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) 17 de agosto de 2018

Noticia al Día