¡Confesó! Esta es la razón por la que Enrique Iglesias no se quiere casar con Anna Kournikova

agosto 18, 2018 - 9:55 am

Enrique Iglesias y la tenista Anna Kournikova han estado juntos desde hace 17 años; la pareja se conoció durante la grabación del video “Escape” y pronto comenzaron a circular rumores de una supuesta relación.

Aunque lo ocultaron por bastante tiempo, el cantante y la deportista reconocieron tener una relación que han conservado hasta el día de hoy.

Aunque su historia de amor es muy llamativa, lo que siempre ha causado duda es por qué a pesar de llevar casi 20 años juntos y tras convertirse en padres de unos gemelos en diciembre de 2017, no han decidido dar el siguiente paso.

Al respecto, el cantante confesó en entrevista con la revista Quién, que el matrimonio no es para él algo tan importante, asegurando que aunque no está en contra de la unión tampoco considera que sea necesaria para que dos personas puedan ser felices.

“Casarse no define la felicidad de una pareja. Al decir esto tal vez se piensa que estoy en contra del matrimonio, para nada. Me parece genial si es lo que quieres hacer. Pero lo que siempre he dicho es que éste no significa que vayas a ser más feliz”, declaró el intérprete de “Héroe” a la revista Quien.

En diciembre de 2017 Anna dio a luz a los gemelos Nicholás y Lucy; desde entonces la pareja ha sido más abierta con los detalles de su relación y vida personal, compartiendo fotografías y videos donde se les ve pasarla de maravilla en familia.

Soy Carmín