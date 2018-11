Concejales de UNT piden a la colectividad no acudir al censo para combustibles

agosto 1, 2018 - 2:04 pm

Este miércoles el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo rechazó la implementación del Carnet de la Patria para regular el consumo de combustible y dotación de insumos al transporte público por considerar que la medida es discriminatoria, de carácter político.

El también dirigente de Un Nuevo Tiempo, aseguró que Maracaibo “está al borde del colapso” de los servicios públicos. Aseveró que una muestra de ello es la precaria situación del transporte público y la desaparición de más de 60 líneas de transporte de las 110 que tenía el municipio hasta el año pasado.

“¿A quién quieren engañar? ¿Van a censar sólo el 5% del parque automotor? Han demostrado que no tienen manera de solucionar el problema del transporte público en el país. Esta ciudad ostentaba un parque automotor de 12 mil unidades entre carritos por puesto y unidades de transporte colectivo. Actualmente apenas mil sobreviven”, afirmó.

Asimismo indicó que líneas de transporte como Bella Vista, que en el pasado tenía 700 carritos y más de 40 unidades de transporte colectivo, hoy no llega a 30 vehículos. Estimamos que apenas el 5% del parque automotor sobrevive y no durará mucho si no se toman medidas inmediatas.

Armijo detalló que el alto costo de las autopartes, cauchos, lubricantes y baterías aunado a la aguda crisis del dinero en efectivo, ha desaparecido el parque automotor. “Este coctel fatal que ha dejado sin transporte a nuestros trabajadores y estudiantes lo cual ocasiona el alto índice de deserción escolar, universitaria y el ausentismo laboral.

Por su parte, Alexis Porras miembro de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del Concejo Municipal de Maracaibo, manifestó que “estamos al borde de la paralización total del municipio Maracaibo. Si no queremos llegar a ese punto, la municipalidad debe tomar al menos 3 medidas urgentes para mantener las unidades que actualmente transportan pasajeros”.

Porras detalló que una de esas medidas era la dotación urgente de un juego de cauchos, lubricantes y baterías a cada una de las mil unidades permizadas por el Imtcuma. Otra medida sería buscar créditos a través de la banca privada para subsidiar la recuperación de unidades recientemente desincorporadas por daños menores como la reparación de motor u otros.

Mientras que la última medida sería la incorporación paulatina de unidades de transporte colectivo a las rutas más congestionadas. Porras aseguró que “con dos mil unidades de transporte colectivo bien distribuidas se puede recuperar el transporte público de la ciudad” aseguró.

Nota de Prensa