Comisario general Juan Pablo Monnroy, el humilde pueblerino que llegó a ser ejemplo en el CICPC

A Juan Pablo Monrroy no le hizo falta un trampolín para llegar a ser comisario general del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalística. Le sobró vocación y en su natal Ureña dejó a un lado el camino que le esperaba, ser empleado de cualquier establecimiento comercial o chofer, para ser lo que es hoy en día, un ejemplo a seguir dentro y fuera del CICPC.

Fue así, motivado además por su hermano mayor, que egresó de la promoción 26, de lo que antes se llamaba Cuerpo Técnico de Policía Judicial, como Técnico Superior en Ciencias Policiales. Su condición humilde, sencillez y humanismo, lo llevaron rápidamente a ocupar importantes cargos.

En la comisaría del Oeste, en Caracas, comenzó como detective lo que sería una gran carrera policial; impulsado por su mentor, el comisario general Luis Martínez Escala (+), de quien dijo recordar con mucho cariño por cuanto lo ayudó a avanzar no sólo en materia policial sino como persona. “Allí aprendí de todas las áreas como homicidios, robo, hurto, droga y secuestro, entre otras”, comentó Monrroy.

Fue en la División de Secuestro donde este brillante policía más trabajo y por ello se identifica mucho con ese ramo investigativo. “La satisfacción de rescatar a una víctima y entregársela sana y salva a sus parientes es indescriptible. Es un trabajo fuerte que se hace en equipo. Todo ese esfuerzo valió la pena y la mayor recompensa fue verle el rostro de felicidad a los familiares de las víctimas cuando reciben a sus seres queridos que pasaron por esa tragedia al ser secuestrados”, dijo el comisario general.

Ya son varios los años que este destacado funcionario viene desempeñándose en el CICPC. Estaría próximo a su jubilación, pero su indiscutible vocación policial y ganas de seguir poniendo en práctica sus conocimientos científicos policiales, no le han permitido preparase para el retiro de la policía científica. “No me siento listo para jubilarme pero cuando me toque, quiero retirarme a un lugar tranquilo e impartir todas mi vivencias y conocimientos a niños y jóvenes. Llenarlos de entusiasmo para que alcancen sus metas y formen parte de una digna generación que mantenga el respeto como norte, algo que lamentablemente no se ve en la nueva camada de relevo en la policía científica. Es por ello que a cada momento le digo a los grupos de trabajo la siguiente frase…trata a tu prójimo que te gustaría ser tratado”.

Monrroy se siente orgulloso de formar parte del CICPC, a quien considera una familia. Y ese apego lo ha llevado a retribuirle con respeto, ética, dedicación, responsabilidad y profesionalismo, cada una de sus acciones.

Quien redacta esta nota le ha tocado compartir, cada uno en su ámbito profesional, con el comisario Juan Pablo Monrroy. Un hombre cuya mayor credencial es su humildad y sencillez. No hubo necesidad de demostrar su condición humana y su profesionalismo. Con sus actuaciones ha quedado demostrado. Sin duda que es un digno representante del CICPC, como otros tanto que se mantienen firme en sus cargos y otros ya jubilados.

