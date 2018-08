Cilia Flores: Yo pensé que la tarima presidencial iba a volar

agosto 12, 2018 - 9:49 pm

Hay una imagen que no se aparta de la mente de Cilia Flores desde el sábado 4 de agosto y que resume en estas palabras: “yo pensé que la tarima presidencial iba a volar”.

Ayer hicieron ocho días desde que frente a ella explotó uno de los dos drones activados en las cercanías donde el presidente Nicolás Maduro pronunciaba un discurso para cerrar el acto del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En cadena radiotelevisada se vio a la esposa del Jefe de Estado agacharse levemente como quien huye de algo que se le viene encima. “En ese preciso segundo dije ‘que sea lo que Dios quiera’, declaró Flores en entrevista para Últimas Noticias desde un salón de Fuerte Tiuna.

¿Qué pasó ese 4 de agosto?

Tuvimos un día tranquilo y luego nos fuimos al acto. Llegamos juntos como siempre. Estaba todo el alto mando militar, el alto mando político, embajadores. Se veía muy bonito el acto en la avenida Bolívar. Allí nunca se había realizado ese tipo de evento, siempre se hacía en Los Próceres. Todos los que estábamos en la tarima vimos cuando llegó el dron, pasó por encima de nosotros y se colocó al frente y todos nos quedamos mirándolo con rareza, porque era algo raro. Era grande y hacía mucho ruido. Se paró a una distancia y después empezó a avanzar como que venía directo hacia la tarima. Cuando de repente explotó. Fue una explosión estruendosa. La sentimos en la tarima, es cuando yo me agacho, tenía al doctor Maikel Moreno, lo agarro por el brazo pero inmediatamente me vuelvo a colocar en mi posición. Fue algo demasiado rápido. El Presidente estaba hablando y yo no quería interrumpirlo. Conociendo al Presidente como lo conozco, sé que él no iba a interrumpir el acto. De hecho él siguió hablando.

¿Y qué hicieron cuando explotó ese dron?

Después suena la otra explosión, eso fue seguidito. Ya toda la seguridad había rodeado al Presidente y lo conminaba a retirarse y el Presidente decía que no. En esa segunda explosión la seguridad insiste y ya la formación se dispersa y todos los asistentes al acto que estaban abajo se dispersan y entonces es cuando el Presidente accede a la petición de la seguridad. Él quería primero que se asegurara a todas las personas de la tarima. Se cercioró de que todos estuvieran la atención debida para desalojar.

¿Y qué pasó después que salieron de la tarima?

Yo salí con el Presidente. Como siempre, llegamos juntos y nos retiramos juntos de allí. Nos fuimos a Miraflores directo. Allá en Miraflores, él convocó al alto mando militar, alto mando político, evalúo las primeras impresiones. Y estando allí avisaron que habían detenido al primer grupo de sicarios. Porque gracias a que en ese momento, no solamente se activó toda la seguridad que se probó que está completamente capacitada para estos escenarios, sino también la seguridad ciudadana y hubo una mujer dentro del grupo que detuvo a los sicarios y avisaron a las autoridades. Eso fue en la esquina El Cristo.

En esa primera reunión ¿cuáles fueron las primeras informaciones que le llegaron al Presidente?

Las primeras informaciones que se reciben es que efectivamente se trataba de un magnicidio en grado de frustración, de una masacre. El objetivo era el Presidente, pero ellos iban a acabar con todo el estado mayor que se encontraba. Allí no iba a quedar sobreviviente como después posteriormente ellos mismos lo dicen, que dentro de los planes tenían que cerciorarse de que no hubiera sobrevivientes. Y por eso los dos drones: el primero explotaba con toda su carga, pero para no dejar sobrevivientes venía el segundo dron con cargas de C4 y allí remataba. Ese era el plan.

¿Por qué los organismos de seguridad no detectaron ese plan antes, porque el espacio aéreo lo controlan cuando hay un acto presidencial?

En estos eventos se toman todas las medidas y ese día se tomaron, como la colocación de inhibidores de drones. Y creemos que eso fue en parte lo que hizo que el segundo dron se desviara. Tenían mucha potencia esos drones. Ellos prepararon bien su plan terrorista, lo que pasa es que no explotaron los drones en el lugar exacto donde ellos lo programaron.

Diosdado no estaba en Caracas

Saliéndole al paso a las maledicencias que especulan sobre las ausencias en el acto, Cilia Flores explicó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez no estuvo presente porque tenía un problema de salud.

“De hecho ella, con ese problema de salud, llegó inmediatamente a Miraflores y le dijimos que qué hacía allí”, detalló la primera combatiente.

También le preguntamos por la ausencia del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. “Diosdado estaba cumpliendo una misión, ordenada y autorizada por el Presidente. No estaba aquí en Caracas”, respondió. “Pero inmediatamente llegó y estuvo acompañándonos en todas las actividades posteriores”, acotó.

Respecto al informante o los informantes que pasaron el dato del sitio donde se realizaría el acto del sábado pasado, Cilia Flores adelantó que “todo eso está en investigación”. Pero indicó que los perpetradores del hecho, ya tenían confirmado desde el día anterior que el evento se realizaría en la Bolívar. “Imagínate tanta gente que estaba involucrada en ese acto y ellos estaban allí en los sitios”, comentó.

Dichos de una testigo

“Gracias a que el Presidente siempre se encomienda a Dios y a la Chinita que le habían regalado ese día, explotaron esos dos drones fuera del sitio donde estaban programados para explotar”, comentó Cilia Flores, testigo de primera línea del evento ocurrido en la avenida Bolívar.

“Vimos de cerquita la muerte. Allí estaba. Nos salvamos de casualidad, fue un milagro. Y como el venezolano de todo saca un chiste, nosotros decíamos que somos de una promoción única de sobrevivientes. Una promoción única porque no va a haber otra”, acotó.

“Vamos a tener un renacimiento de Venezuela y ellos querían evitarlo. Yo seguiré acompañando a Nicolás”, concluyó.

Últimas Noticias