Cierran el restaurante Sabor Zuliano

La Intendencia del municipio de Maracaibo, el Cuerpo de Bomberos, Polimaracaibo, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración tributaria (SEDEMAT) en un trabajo conjunto procedieron al cierre del restaurante Sabor Zuliano, tras detectar fallas en materia de seguridad e insalubridad que ponen en riesgo la salud de los comensales y el buen funcionamiento del lugar.

El director de Seguridad Ciudadana del Municipio, Cesar Garrido, informó que entre las causas del cierre del restaurante se encuentran la instalación de tanques estacionarios en espacios peligrosos, alimentos sin el debido almacenamiento y el desbordamiento de aguas negras.

Destacó Garrido que Sabor Zuliano desarrollaba actividades económicas de tipo comercial en materia de alimentos sin las condiciones mínimas de salubridad, afectando a sus clientes.

Durante la inspección se visualizó la manipulación inadecuada de alimentos, comida descompuesta, chiripas y cucarachas de manera abundante en el almacén de alimentos, grasa acumulada y restos de comida cerca de los platos que se preparaban para la venta.

Estas medidas se ajustan a denuncias y preocupaciones expuestas por ciudadanos ante las autoridades, mencionó Garrido.

Además el restaurante no cumple con las normas de seguridad, pues se encontraron fallas en su sistema, no poseen luces ni salidas de emergencias, no cuentan con señalizaciones y tenían una bombona GLP en un espacio propenso a incendios, lo que constituye una violación para la prestación de estos servicios en el municipio.

De igual forma se observaron fallas en la documentación, debido a que no poseen el objeto específico de venta por copas, ni dirección fiscal específica y falta la cartelera informativa, destacó Garrido.

