Choferes hacen desastre con el pasaje: Se volvieron locos

agosto 27, 2018 - 10:50 pm

Una semana cumple el nuevo cono monetario de haber salido a la calle y ya los transportistas cobran la menor denominación de la presentación en billete.

Atónitos, molestos y enervados aseguraron sentirse los usuarios del transporte público de Maracaibo quienes aún no asimilan el nuevo cono monetario, la intempestiva “sincerizacion” de costos del pasaje anunciada por el Gobierno y el aumento acelerado de los costos de los productos, para que de repente, un nuevo problema al bolsillo se sume, que es el precio no oficial del pasaje.

Según denunciaron los usuarios los transportistas están cobrando 2 bolívares soberanos por el pasaje, es decir 200 mil bolívares de los anteriores, pese a que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República anunció el pasado jueves, tras una reunión con el sector transporte, que el costo oficial será de 1,5 Bs. S.

“Con esto que va, vamos a llegar a pagar por un pasaje 10 soberanos, todo está caro, no hay freno de nada, en las bodegas es otro desastre, la comida está cara, no hay buses, no hay repuestos, aquí no hay nada”, criticó Indira Gómez.

División de rutas

La molestia de los usuarios no sólo se centra en el aumento desmedido del pasaje, sino en el estado de las rutas, las cuales aseguraron que no poseen las condiciones adecuadas para poder laborar en las diferentes rutas de la ciudad.

“La mayoría está haciendo la división de rutas, por ejemplo los de La Limpia la dividen en tres partes, pues parten de la Curva de Molina que lleva el primer trayecto hasta Galerías, hasta ahí es un costo, el segundo hasta La Fusta, y ya de último el centro y si es que llegan”, dijo José González.

“Ojalá que el banco siga dando bastante”

Muchos aseguraron que el aumento del pasaje se debe a la cantidad dispensada por las entidades bancarias actualmente. Denunciaron que los billetes del cono monetario anterior ya no están siendo aceptados por los transportistas, y que exigen que el pago del pasaje sea únicamente en bolívares soberanos.

“Ahorita pasó un bus y el colector dijo que no aceptaban billetes de los viejos, pero que el pasaje costaba 1 bolívar soberano, si yo tengo para pagar con un billete de 2 bolívares ¡¿cómo van a hacer ellos para darme el vuelto?! Porque no te aceptan los viejos, pero el cambio te lo quieren dar con esos mismo ¡Nadie los entiende! Ojalá que el banco siga dando bastante”, reveló Olinta Nuñez en la parada de la línea de Bella Vista.

Mientras el costo del pasaje fluctúa las colas en las diferentes paradas de la ciudad se llenan, pero de usuarios que muchas veces han tenido que emprender el camino a pie hasta sus lugares de trabajo y hogares debido a otra problemática: la escasez de rutas.

Luis Fernando Herrera

Foto: Mysol Fuentes

Noticia al Día