China amenaza con aranceles a productos de EEUU por otros 60.000 millones de dólares

agosto 3, 2018 - 3:31 pm

China ha dicho estar preparada para imponer nuevos aranceles a productos de EEUU por una cuantía equivalente a 60.000 millones de dólares (51.738 millones de euros), después de que la Casa Blanca amenazase a Pekín con aumentar del 10% al 25% las tarifas aduaneras para importaciones del país asiático por valor de 200.000 millones. Las autoridades chinas se han mostrado este viernes dispuestas a imponer aranceles a 5.207 productos estadounidenses por un valor de unos 60.000 millones de dólares, según un comunicado del Ministerio de Finanzas del país asiático. A esos productos se les añadirán aranceles del 25%, 20%, 10% y 5%, indica la misma fuente.

“Si EEUU está dispuesto a seguir su propio camino y aplicar sus medidas de aumento de tarifas, China implementará las medidas de aumento tarifario antes mencionadas”, subraya el comunicado.El Ministerio de Finanzas chino explica que la imposición de esas tarifas se basa en “la defensa de los derechos e intereses legítimos” del país asiático, a través de medidas que buscan frenar los enfrentamientos comerciales, pero también “minimizar” su impacto sobre la producción nacional y en las necesidades del país.

“Tras la implementación de las medidas anteriores, los departamentos pertinentes evaluarán la efectividad de las medidas con la comunidad y se esforzarán por minimizar su impacto en la producción y vida doméstica de China”, agrega el comunicado.Pekín, asimismo, subraya su compromiso con las reformas y su apoyo a la globalización de la economía, además de con “los principios de libre comercio y el sistema multilateral de comercio, y el progreso de todos los países del mundo para buscar el desarrollo común y la prosperidad compartida”.

La Casa Blanca aconseja a China no subestimar a TrumpEl asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha advertido a China de que “no subestime la determinación” del presidente Donald Trump respecto a las relaciones comerciales mutuas.”Su economía es débil, su divisa es débil, la gente está saliendo del país. No subestime la determinación del presidente Trump de proseguir” en su presión, indica Kudlow en una entrevista en Bloomberg.El político estadounidense ha remarcado que lo que quiere EEUU “son reformas comerciales” y ha subrayado que, por ahora, “China no está cumpliendo”.

EFE