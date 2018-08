Cerrando un ciclo: La mudanza (Josué Carrillo)

agosto 1, 2018 - 2:57 pm

Aquí hemos estado por mas de 9 años. Montielco es un edificio cordial con una incomodidad: no le funcionan los ascensores. En ese tiempo, no siempre fue así. Hubo meses cuando servían los elevadores. Aquí nacimos. Aquí regresé al periodismo, al diarismo después de estar 13 años, 22 días y 4 horas en eso que llaman “periodismo institucional”. Aquí volví a las andadas. Hoy comenzamos a mudarnos. Bajaré los siete pisos por última vez. Recogeré la pequeña enciclopedia de diccionarios que me regaló Eduardo Labrador pa´ un día de los periodistas, los libros del profesor Antonio Marcano, el vaso rojo, la taza que me dio mi María Bonita, el payacito rojo y parchos blancos y sombrero verde, carpetas con papeles viejos, postales perforadas, la bolsa de regalos de Garota, la copa, las monedas extranjeras, libretas viejas con olvidos… y, lo mas sensible, me llevo las risas, los rostros hermosos de chicos super geniales con quienes construí tantas historias, con quienes vibré en los palpitares noticiosos de un mundo violento.

Aquí hemos librado grandes batallas. Hemos resistido brutales embestidas. Vientos han arrancado algunos árboles que creímos estarían siempre en nuestro campo. Aquí crecimos y formamos músculos indoblegables. Nos vamos. Nos mudamos. Cerramos este ciclo para iniciar uno nuevo. Creceremos. Montielco seguro nos vas a extrañar.

Josué Carrillo