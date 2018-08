¡Cerrada la avenida Milagro Norte! Manifestantes protestan por apagones

agosto 14, 2018 - 4:26 pm

Por quinto día consecutivo los habitantes de las barriadas de Milagro Norte en Maracaibo cerraron los accesos de esa arteria vial para en protesta por los apagones.

Nuevamente los ciudadanos que residen en las barriadas de Reyes Magos, El Valle y La Salina, ubicadas en el sector 18 de Octubre de esta ciudad marabina trancaron los accesos de la avenida Milagro Norte en rechazo a los prolongados apagones que se han registrado desde el pasado viernes en la capital zuliana.

Con cauchos y desechos sólidos pertenecientes a los cúmulos de basura que se a lo largo y ancho de la avenida los residentes han cerrado la calle, la exigencia es la misma de otros focos de protesta en la ciudad: la electricidad.

“¡Ya basta! ¿Hasta cuándo nos van a quitar la luz? Aquí no podemos ni dormir, todo en la nevera se dañó, esto es injusto, por ende, si no nos ponen la luz de aquí no nos vamos a quitar, venga quien venga”, dijo Erwin Henríquez, uno de los manifestantes.

Adicional al casi inexistente descanso que denunciaron los manifestantes estos aseveraron que estas últimas noches han tenido que tratar de dormir en techos y espacios abiertos de las casas, para mermar el calor producto de las características condiciones climáticas de la región.

“Estamos acostándonos afuera de la casa, con los perros, porque adentro el calor no se aguanta, pero hay dos opciones: Dormir con calor o con medio fresco, pero con los zancudos haciendo de las suyas (…) Más de 20 horas sin luz en un solo día, eso es una barbaridad, porque si el día tuviese más horas, pues más horas nos la quitan ¡Esto es un abuso!”, dijo enervada Clarimar Castro.

Y la crisis se acrecienta pues, aunado a los apagones, la falta de descanso aseguraron que han tenido que crear cuadrillas de vigilancia para evitar que la delincuencia los visite en medio de la oscuridad.

Luís Fernando Herrera

Noticia al Día