Presidente del Metro de Maracaibo: Con el censo de transporte cesará el contrabando de gasolina

agosto 17, 2018 - 12:50 pm

Las oficinas del Metro de Maracaibo fueron habilitadas este viernes para continuar también con el censo de transportistas, el cual tiene fecha tope hasta el día de hoy, por órdenes del mandatario Nicolás Maduro. El presidente de la entidad, Silvestre Villalobos comentó que como entes dependientes del Ministerio de Transporte, están ligados al apoyo de este tipo de actividades. “Esta es ya la tercera jornada, desde el día de ayer hemos censado a 1.500 personas. Estuvimos hasta las nueve de la noche”, dijo.

Aseguró sentirse contento por el proceso y espera que con ello, el contrabando de combustible hacia la frontera, culmine. Aspira que los venezolanos gocen del beneficio de la gasolina, el cual es un producto nacional derivado del petróleo. Además, resaltó el subsidio a los transportistas para que el pueblo no sea golpeado con el aumento de tarifas teniendo como justificación los precios internacionales que tendrá la gasolina.

“Extraoficialmente, tenemos entendido que son cuatro etapas de la sinceración de precios, no ha salido la tabla, pero no va afectar a la población. Imaginamos que vendrán nuevas instrucciones por parte del Gobierno Nacional”, afirmó.

Por otro lado, Villalobos señaló que ya tienen información acerca de la flota de autobuses Yutong. “Hay un lote de cauchos que ya están desembarcando para atender las necesidades de los autobuses y continuar con el plan de recuperación que el ministro Hipólito Abreu se ha planteado en los primeros 100 días de su gestión”.

“Vamos a estar todo el día censando. Hay una propuesta de los ciudadanos para que se extienda el censo, pues mucha gente aún no lo ha hecho. Esta prórroga lo decidirá el presidente que como todos vimos fue enfático en que hoy 17 de agosto culmine el Censo Nacional de Transporte”, dijo Villalobos, quien está a la espera de nuevo anunció por parte del Jefe de Estado para seguir con la labor de ayuda.

Silvestre Villalobos está a la espera junto a todo su equipo de que esta nueva implementación del Gobierno recupere de forma definitiva el costo y la inversión en todo el país para la recuperación de la producción de un litro de gasolina.

Situación del metro

Otros de los temas discutidos por el presidente del Metro de Maracaibo es la situación que actualmente atraviesa el medio de transporte, el cual tiene una función intermitente. “Estamos atacados por una guerra no convencional desde hace tres años para acá. Esta es una empresa que presta un servicio a la colectividad, cuyo mantenimiento está dolarizado. El tren no es de agua, ni de carbón, el tren es eléctrico”, señaló.

La crisis eléctrica ha sido uno de los principales motivos para el bajo rendimiento del tren. “Esos trenes se mueven con 24 mil 800 voltios de alta tensión y el ataque eléctrico que tenemos en el estado hace que se paralice”, explicó.

¿Cobrar o no cobrar?

“El tema del cobro es un tema político. Una persona que no se desayunó, no compró efectivo para ir en el camión, no almorzó y que en la tarde regresa para su casa y que se tenga que ir a pie porque el tren tiene un precio inalcanzable, es un tema político que depende de una decisión del Presidente de la República, no somos autónomos para decidir el cobro”, enfatizó Villalobos.

Ivanovy Bracho/Pasante

Noticia al Día