Catherine Fulop pide disculpas tras polémico comentario en programa de televisión

La actriz venezolana Catherine Fulop protagonizó un incómodo momento en el programa “Debo decir”, al expresar su sentir sobre la despenalización del aborto.

“A los 40 años busqué un tercer hijo y mi médico me dijo: “A esta edad es probable que venga con alguna enfermedad”. Ova y yo nos miramos y dijimos ‘no, no lo tenemos, por supuesto que no’. Si hubiese quedado embarazada y venía con un problema yo no lo tengo”, dijo la modelo venezolana. ¿A quien le cargo ese problema? Se lo cargo a mi familia, por que el Estado no te da nada. Si vivo en Suiza, tengo todos los niños con problemas que tu quieras”, expresó.

Ante las declaraciones de la protagonista de Abigail, el político y diplomático argentino, Luis Alberto Juez, añadió: “Nosotros creíamos que teníamos un problema,pero tenemos un ángel”, dijo en referencia a su hija de 17 años Milagros, que padece de parálisis cerebral.

A través de sus redes sociales, Fulop pidió disculpas por sus polémicos comentarios.

“Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa Debo decir no representan mi pensamiento. Luego de verme en una grabación, quedé muy conmocionada y arrepentida por mis palabras. Estoy a favor de la legalización del aborto, pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado. Pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos”, publicó este martes en su página de Facebook.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. “Catherine, ayer en programa te escuche… los niños que llegan a la vida con discapacidad son ángeles que llegan para enseñarnos… fue un poco fuerte lo que dijiste”, dijo una fans.

Fulop respondió: “Mis hijas también sin necesidad de tener ninguna discapacidad me enseñan todos los días, solo quise demostrar que pensamos distinto y no te hace mejor o peor persona. ¡Te deseo un bello día!”.

