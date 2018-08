Donald Trump vuelve a cargar contra las empresas de Internet. El presidente ha acusado esta vez a Google, la compañía más poderosa de la Red, de censurar en las búsquedas de información que realizan sus usuarios el contenido de medios conservadores.

Larry Kudlow, el principal consejero económico del presidente, ha adelantado que la Casa Blanca va a “investigar” si las búsquedas deben regularse. “Lo resolveremos”, auguró el mandatario republicano, que cuestionó la legalidad del motor de búsqueda de la compañía.

Trump acusa a Google de “manipular” los resultados para mostrar los historias “malas” cuando los usuarios buscan noticias utilizando su nombre. En su lugar, añade, muestran solo la visión sesgada de los “medios de noticias falsas” citando en concreto la “fraudulenta CNN”. “A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera”, afirma en un doble mensaje que cierra preguntándose si esta práctica es “ilegal”.

Google emitió una breve declaración en respuesta a las críticas del mandatario. Explica que el objetivo de su motor de búsqueda es ofrecer al usuario la respuesta más relevante “en cuestión de segundos”. Y deja claro que esta herramienta no se utiliza con una agenda política definida. “No ofrecemos resultados sesgados hacia una determinada ideología”, afirma el comunicado en respuesta al ataque.

La tecnológica de Mountain View señala, además, que cada año se introducen “cientos” de cambios en el motor de búsqueda para “mejorar” el algoritmo y así asegurar que se muestra al usurario el contenido de la mejor calidad posible. “Nunca jerarquizamos los contenidos para manipular el sentimiento político”, reitera en la nota emitida por la compañía de Silicon Valley.

Trump había centrado hasta ahora sus ataques contra los medios en los grandes diarios, como The New York Times y The Washington Post, y algunas cadenas de televisión, especialmente la CNN y la MSNBC. Pero este verano amplió el campo de tiro hacia las redes sociales y las compañías tecnológicas. Una simple búsqueda realizada este martes en Google mostraba también artículo de Fox News.

Agencias