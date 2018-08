Carlos Dugarte: “Con el carnet no se busca ejercer ningún control social, se quiere brindar beneficios y mitigar la situación económica”

agosto 28, 2018 - 5:22 pm

Este martes en el programa “Vladimir a la 1” también estuvo como invitado Juan Carlos Dugarte, Ingeniero, ex-dirigente del Saime y Dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a propósito del panorama político venezolano.

Dugarte explicó que el Carnet de la Patria es un instrumento social que busca mitigar la situación económica y mejorar el poder adquisitivo del venezolano.

”El Carnet de la Patria es un instrumento para llevarle a la población diversos beneficios ante la guerra económica que existe en contra del gobierno del presidente Maduro”, mencionó.

El ex-director del Saime dijo que ”lo que le quita los sectores oligárquicos a la población, se lo brinda el Gobierno con el Carnet de la Patria”.

Con respecto a si era obligatorio sacárselo o no, dijo que nadie estaría obligado a sacárselo, sin embargo, considera que es algo positivo y por ello, deberían hacerlo.”Con el carnet no se busca ejercer ningún control social. Lo que se quiere es brindar beneficios y mitigar la situación económica. Hay muchas personas que no son del Gobierno y lo han sacado. Lo único que se necesita es ser venezolano”, destacó.

Asimismo, comentó que prácticamente desde que Chávez ganó la presidencia siempre los sectores económicos han querido salir del Gobierno con diversas formas. ”Han ido mutando, hasta llegar a la guerra económica de hoy”, indicó.

Sin embargo, apuntó a que el Gobierno ha buscado las formas para salir adelante. ”Todo se está haciendo como debe ser”, expresó.

Además se refirió al modo de trabajar de los empresarios en el país. ”El comerciante no trabaja con la visión país, no trabajan pensando en como sacar adelante Venezuela. Lo hacen de una forma personalista y quieren un valor de reposición fijado a tasas del mercado negro.”, expusó Dugarte.

