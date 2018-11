Caradurismo terrorista (Luis Semprún Jurado)

agosto 13, 2018 - 2:05 pm

“Colombia sólo fue grande en vida de Simón Bolívar; en vida de Santander tierra de asesinos y traidores”

JOSE SANT ROZ

“Camarita!”, fue el saludo de un sonriente Anacleto. “¿Qué le parece el caradurismo de los terroristas, y de todos los que lo apoyan, luego del, gracias a Dios, fallido intento de magnicidio contra Nicolás? ¡Es increíble tanta desfachatez! La gente me pregunta qué va a pasar con todos los implicados en este caso y si van a ser candidatos para un nuevo perdón porque como de costumbre la mayoría sale a cantar aquellos de ‘no me pregunten que yo no fui, yo no fui’, cuando los detenidos están cantando más que Pavaroti. Los que están a favor se lamentan que no haya tenido éxito y los que lo repudian exigen castigo con todo el peso de la ley para los culpables. Se imagina que estuviese ocurriendo hoy en el país de haber logrado su objetivo, sobre todo porque hubieran asesinado a todo el alto mando gubernamental y militar, junto a una cantidad de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. ¿Dónde y qué estaría haciendo el pueblo, que en su mayoría votó por Maduro? ¿Qué estarían haciendo los chavistas? Porque lo único seguro es que no estarían escondidos en sus casas. ¿Andarían por las calles, buscando hacer justicia por sus propias manos? Porque los que menos seguros estarían serían los escuálidos conocidos, los empresarios especuladores, la oligarquía criolla y los representantes de los partidos de derecha. Sobretodo el mamarracho ese ‘y que’ presentador de televisión, de sexo indefinido, que es valiente desde los EEUU y al que en cualquier momento el largo brazo de la justicia popular lo alcanza. ¿Qué dirá y hará Trump, como cabeza del gobierno de USA, luego de las declaraciones televisivas del susodicho? Lo más triste, camarita, es que inmediatamente, los comprometidos por las declaraciones de los detenidos, huyen hacia delante haciéndose las víctimas y salen los miembros del Partido Episcopal a defenderlos, como si en verdad no hubieren roto un plato; los miembros de la AN en desacato solicitan un ‘verdadera y transparente averiguación; el gobierno de EEUU dice que sólo si le presentan pruebas fehacientes creerá lo del intento de ‘magnicidio en grado de frustración’; Santos dice que él estaba en un bautizo; y la mayoría de la majunchería ‘que ellos no tienen nada que ver con eso’. ¿Qué hará el gobierno gringo con el personaje que se atribuye el intento fallido, dado que lo planifico, financió y dirigió desde suelo norteamericano? ¿Es que existen terrorismo bueno y malo? Uno que debe andar bien chorreao es el cejota, que aunque hace tiempo huyó del país que aspira a gobernar, sabe que ya está marcado como lo que es: Terrorista. Resulta que más valiente resultó Lorent Gómez Saleh que dijo ser terrorista de profesión y lleva cuatro años encarcelado. El que en un foro en USA pidió una invasión armada a su país y que ahora los detenidos por el caso han delatado, ya está bajo resguardo y no podrá escapar. Risible que para la dirigencia apátrida todo se trate de un montaje para recrudecer la represión contra los ‘demócratas’. Claro, ellos no eran el blanco.”

Los eventos son los eventos. Al difundirlos, uno puede agregar el tinte que desee, al mejor estilo de Göbbels, para darle la connotación que se busca, pero los hechos ahí quedan. Los Heraldos Negros, como los llamara César Vallejos, son los primeros en tratar de manipular la verdad con su estilo narrativo, especialmente si se trata de hechos de interpretación. Una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira aunque muchos la acepten como una verdad. En eso son especialistas los politiqueros de la derecha venezolana, acostumbrados a sembrar el germen deseado en la mente de los incautos y en el medio habitual que los rodea, ávido de hechos noticiosos amarillistas.

Si un vehículo policial pasa dos veces cerca de la residencia de un politiquero opositor criollo, salen a gritar que los tienen vigilados y que los están acosando. Pero si unos terroristas tratan de asesinar al Presidente de la República, que nos dimos en elecciones abiertas, o a un funcionario de alto rango del gobierno, entonces es una mentira, un montaje, un cuento chino, para arreciar la represión; si se les acusa de ser traidores a la patria, con pruebas filmadas con sus respectivos audios, por estar solicitando bloqueos económico, alimentario, sanitario y pare de contar, así como una invasión armada a su país, gritan: “infundio, me persiguen porque investigo la corrupción en el país”; pero si en las redes señalan de ladrón y corrupto a cualquier funcionario del gobierno, los medios amarillistas salen a armar su show.

Los curas, en los cuales ya muchos no creen por las denuncias por pedofilia hasta a nivel internacional, en vez de condenar el intento de asesinato con su Partido Conferencia Episcopal, salen a pedir cordura al gobierno, cese de la “represión” y que suelten a las mansas palomas detenidas. Bueno, en Nicaragua prestan las iglesias para que los chorimberos violen y torturen a las mujeres sandinistas, escondan sus armas y hasta se alimenten, bajo el criterio “hay que sacar al comunista”, guión muy parecido al utilizado aquí. Imagínense que la cabeza de la defensa de los DDHH de ese partido es Monseñor Birrita, el mismo que catalogó a la Misión Hijos e Hijas de Venezuela como la Misión Piernas Abiertas.

El mundo ha empezado a tener muy claro cual es la verdadera situación venezolana. Sin duda se vive una crisis; la pregunta es: ¿por qué? Los países no alineados hace tiempo se dieron cuenta que todo esto ha sido orquestado, con la finalidad de hacerse de nuestras riquezas minerales, por los señores de la guerra, especialmente ahora que al petróleo se le agregan los yacimientos de coltán y thorium. Pero su plan no hubiera avanzado tanto si no contaran con la anuencia servil y la ayuda de los cipayos criollos y aliados externos. En eso estamos clariiiitos. Con el magnicidio en grado de frustración, otros, que no han estado de nuestro lado, pusieron sus barbas en remojo porque ellos mismos podrían ser los próximos.

Al parecer existen terrorismo bueno y malo; depende contra quién sea. Colombia sufre una guerra de más de cincuenta años contra rebeldes armados que ellos tildan de terroristas. Pero desde su suelo se financian, organizan y ejecutan actos de real terrorismo contra Venezuela y su gobierno los justifica y apoya. Gracias a Chávez firmaron un acuerdo de paz con las FARC-EP, que por cierto incumplen a cada rato, pero ellos quieren invadirnos de paramilitares para tumbar al gobierno. En muchos poblados colombianos hubo mas votantes que pobladores, pero las elecciones venezolanas son siempre fraudulentas. No reconocen a nuestro presidente, pero viven de lo que sacan a diario a través de las trochas, porque lo único que producen es droga. Creo que después del 20 se acelerará el cierre de la frontera, a ver que hacen.

La reacción natural de un pueblo comprometido con su proyecto de vida, de asesinarle a su presidente, es salir a la calle a buscar a todo el que consideran traidor y culpable del hecho. Tanto Chávez como Maduro siempre han salido a hablar de paz y mas paz, aún en medio de las más grandes dificultades. Pero la pregunta queda latente: ¿qué pasaría si matan a Nico? La majunchería criolla saldría al mejor estilo del “Vendedor de ilusiones” a mostrarse como los “demócratas más capaces”, porque su caradurismo es inmensurable. Pero de nuevo se estrellarían porque el pueblo ya los conoce y sabe que son los verdugos de siempre. Por eso, sin importar resultados, ¡no volverán!

