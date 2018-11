Barco a la deriva (Cuento, Alberto Morán)

agosto 23, 2018 - 9:05 am

El barco reposaba a merced de un viento apacible. Los tres tripulantes desprovistos de salvavidas se observaban serenos, inmóviles; el patrón, de pie ligeramente inclinado sobre el timón, los otros dos –uno de cada lado-, lo acompañaban totalmente erguidos con la vista clavada en el inalterable espejo de agua.

Parecía una nave en zozobró que, por esos vaivenes de la misma naturaleza, ahora permanecía detenida en ese remanso con sus ocupantes tranquilos, ya recuperados de algún terrible naufragio.

Pero esa quietud fue quebrantada de repente por un ruido, un golpe, algo inmenso y pesado precipitándose sobre el agua. El barco se estremeció, subió y bajó en la superficie sin hundirse. Las aguas se agitaron, intentaron volver a calmarse. La estructura comenzó a dar bandazos, los tripulantes rodaron por el piso. No reaccionaban, no se quejaban, se mantenían rígidos, no mostraban algún síntoma que llevara a pensar que pudieran estar con vida.

La embarcación al garete de pronto se elevaba inexplicablemente, y caía de una forma estruendosa, en algunos casos se iba al fondo y salía a flote como por efectos de una energía extraña. Los cuerpos de los ocupantes se golpeaban unos con otros, no se escuchaba un grito de auxilio, ni un quejido, nada que expresara dolor, pánico, angustia.

La nave hacía aguas, los tripulantes comenzaron a flotar sin hacer algún movimiento que les permitiera ponerse a salvo; como inertes se estrellaban contra los lados de la estructura, de repente, la embarcación se elevó mediante un raro empuje que la volteó en el aire; las tres personas salieron impelidas. Dos cayeron flotando bocarriba, el otro bocabajo. Ya sus vidas dependían de que tanto supieran nadar, de lo contrario, sucumbirían ante la terrible tragedia.

La unidad naviera sufría los embates de la peor tormenta, pero sin vientos fuertes, ni relámpagos, ni truenos, ni centellas, ni lluvia, ni granizo. Era provocada por una energía desconocida, en todo caso, diferente a las causas que producen esos peligrosos fenómenos meteorológicos en los ríos, lagos, mares y océanos.

Ese día hacía buen tiempo, sin embargo, el barco continuaba bamboleándose, elevándose y precipitándose sobre las aguas; en una oportunidad estuvo largo rato haciendo piruetas como los aviones que realizan las maniobras en los desfiles militares, y cuando menos se esperaba, se vino abajo con el mismo impulso que la extraña fuerza lo hizo volar.

La nave a la deriva, sobre la superficie acuática, se desplazó con la rapidez de una lancha, hacía círculos, zigzagueaba, tomó una dirección recta y despegó como un hidroavión, dio varias volteretas en el aire, se vino en picada y no cayó del todo, rozando el agua volvió a subir, hizo otras piruetas, descendió de nuevo y se hundió. En segundos emergió y no alzó mucho vuelo cuando volvió a caer. Los tripulantes, como algo curioso, seguían sin hundirse. Aunque ya había muy pocas expectativas de vida.

Un grito irrumpió en el ambiente, luego hubo un silencio seguido de una risa grosera, burlona, después otro grito aterrador. Parecía el llanto y la risa de un muchacho malcriado. ¿Será que algunos de los tripulantes es un niño y está reaccionando? ¿Delira en medio de la inconsciencia? ¿O estará atrapado en el interior de la embarcación? ¿Qué ocurrirá?

A la voz infantil, los coletazos del barco fueron mayores, bajaba al fondo de las aguas y subía a la superficie, una, dos, tres veces, muchas veces; las arremetidas contra la estructura naviera por esa extraña fuerza, provocaba enormes olas.

La misteriosa tempestad continuó hasta que llegó un momento en que comenzó a bajar la intensidad, volvía el silencio; la embarcación, aunque ya sin tripulantes, se detenía lentamente, cuando golpearon de nuevo las aguas y se volvió a escuchar un llanto, esta vez sin cesar, seguido de un chapoteo, y por encima de ese llanto y ese ruido, se impuso una voz autoritaria.

“¡Te vas a refriar, muchacho!”, dijo la madre sacando al hijo llorando de la pequeña piscina que le regalaron el día de su cumpleaños; el pequeño berreaba porque quería seguir chapaleando en el agua con el barquito y tres muñequitos de plástico que le quedaron de la piñata.

[email protected]