Baked By Reyna llegó para endulzar los paladares zulianos: “Me encanta la comida venezolana”

agosto 29, 2018 - 4:07 pm

Baked By Reyna realiza con gran éxito su lanzamiento oficial ante la prensa. La creadora Reyna Villalobos, prepara deliciosas recetas proyectando los postres con estilo venezolano, cambiando la mirada de los comensales y amantes del dulce.

Agregamos un poco de azúcar y comenzamos a descubrir los dulces típicos de Venezuela, un repertorio tan variado y delicioso que no sabrás cual es mejor y por cual empezar a preparar en tu casa.”Me siento súper contenta, me alegra la receptividad que ha tenido la gente con mi propuesta. Me apasiona la comida venezolana, sus postres y cultura gastronómica; quiero ayudar a todas las personas a que aprendan a cocinar y emprender nuevos estilos y sabores”, acotó la creadora.

La Chef expresó que su toque de originalidad es transformar los dulces venezolanos, logrando cambiar la percepción de como mostrar nuestras raíces. “Me gustaría compartir tips de como conservar productos en la cocina y aprovechar las propiedades y sabores de cada uno, preparando recetas fáciles en poco tiempo”, detalló.

A propósito de tips y recetas, la artista gastronómica estrenará su semanario en el periódico digital Noticia al Día, regalando a todos los lectores y amas de casa lo mejor de la cocina venezolana, destacando postres tradicionales con innovación y arte.

Mucho de su aprendizaje, Reyna lo obtuvo a través de su disposición y aprendizaje empírico, ya que siempre se interesó por hacer tortas, dulces, galletas, entre otras degustaciones. Sus inicios están arraigados a la decisión de crear junto a una amiga una marca de postres en la que se vendía ponquesitos, la cual arrojó excelentes resultados tanto financieros como de gran popularidad.

También comenzó su faceta como chef de Televisión en el nuevo programa de variedades “De Revista”, donde tendrá participaciones especiales conduciendo la parte gastronómica y pastelería a toda la tele audiencia. El programa estará conducido por Maria Virginia Faría, Nicolás Coscorroza y Johsue Morales, será transmitido a partir del 01 de septiembre en horario de 7:00 a 8:00 de la noche, a través de Aventura TV.

Villalobos decide reimpulsar su creación con los postres, esta vez, diseñando dulces criollos con una mirada diferente, postres venezolanos que van desde los populares “Huevos Chimbos hasta torta de ahuyama”. Son dulces con un gran toque artístico que pretenden cambiar la visión de todas las personas amantes del paladar.

Actualmente la carismática repostera, abrió su página en Instagram @bakedbyreyna para que la gente conozca su estilo de pastelería y versatilidad. “Yo quiero impulsar lo diferente, la comida venezolana. Considero que se puede impulsar nuestro país con la creación de lo nuestro, sobre todo en postres”, dijo Reyna.

Johsue Morales

Noticia al Día