Avanzada Progresista:”Es necesaria una investigación eficaz, transparente y objetiva de los hechos ocurridos el día de ayer”

A través de un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo Nacional del partido político Avanzada Progresista, se refirió a los hechos ocurridos la tarde del sábado 4 de agosto, en los que el presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura se encuentran involucrados sectores de “la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana”.

Este es el comunicado completo:

1.- Condenamos toda acción violenta como mecanismo para resolver las diferencias. Solo la negociación y el entendimiento pueden conducir a nuestro país a la solución de la grave crisis que padecemos los venezolanos.

2. Exigimos prudencia por parte de los voceros del gobierno, y en particular por parte del Presidente de la República. Es necesaria una investigación eficaz, transparente y objetiva de los hechos ocurridos el día de ayer. Exigimos respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los comunicadores sociales.

3. Nos preocupa que los hechos ocurridos durante el día de ayer, y que aún no han sido debidamente aclarados, se constituyan en una excusa para desatar una ola represiva en contra de quienes adversamos al gobierno. Estaremos atentos ante esta posible situación.

4- No podemos pasar por alto que durante la campaña electoral presidencial un grupo armado afecto al gobierno atacó una caminata pacífica en Catia, en la cual nuestro compañero Teodoro Campos, diputado de la República, resultó herido de gravedad. Parte de los responsables por estos hechos fueron indebidamente liberados en fecha reciente, quedando impune esta violación de los derechos ciudadanos que puso en riesgo la vida del diputado Campos.

5. Alertamos al país ante la profunda y multidimensional crisis en la que nos encontramos y de la cual debemos salir por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral.

6. Ratificamos nuestro compromiso y exigencia de un diálogo nacional, que conduzca a un gobierno de transición, la reinstitucionalización del estado y la reconciliación de todos los venezolanos.

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Caracas, 5 de agosto de 2018

