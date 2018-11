Asia Argento desmintió haber acosado a menor de edad

agosto 22, 2018 - 9:40 am

La actriz y directora italiana Asia Argento, pareja Anthony Bourdain ha desmentido que fue acosada por el joven Jimmy Bennett. Argento lo anunció en un comunicado divulgado por un comunicado de prensa.

“Rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (…) Jamás tuve sexo con Bennett”, declaró la intérprete, de 42 años, quien reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual.

Según la actriz el pago fue concedido para “ayudarlo” debido a sus problemas económicos y por pedido de su entonces pareja Anthony Bourdain, quien se suicidó en junio pasado.

“Anthony se comprometió personalmente a ayudar a Bennett económicamente con la condición de que no sufriéramos intrusiones en nuestras vidas”, explicó en la nota.

Argento, figura del movimiento #MeToo surgido tras acusar de violación al productor de cine Harvey Weinstein, aceptó pagar 380.000 dólares al joven que dijo haber sido atacado sexualmente por ella en 2013 en un hotel de California, según informó el domingo el diario The New York Times. Bennett tenía 17 años cuando ocurrió el supuesto incidente.

Los abogados del actor y músico describieron el encuentro en el hotel como una “agresión sexual” que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental.

De acuerdo a TMZ, la Policía de Los Ángeles no abrirá una investigación por el presunto asalto sexual a Jimmy Bennett debido a que el joven no presentó cargos contra Argento. Se investigan los delitos sexuales si la víctima lo denuncia y en el caso de que sea menor de edad lo hacen de oficio, pero como ahora Bennett tiene 22 años no lo harán.

