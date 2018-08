Así es la mansión que Marc Anthony compró en Miami: Costó US 19 millones y es un sueño de belleza

agosto 8, 2018 - 5:36 pm

Marc Anthony acaba de cumplir un sueño. O, al menos, la mansión que acaba de comprar es eso: un sueño. El anhelo de muchos o simplemente una joya arquitectónica, la mansión que adquirió viene con un plus: le permitirá ser vecino de su ex, Jennifer López. Sí: pensamos lo mismo que tú, esos dos no se distancian más. Bien por ellos. Alex Rodríguez tiene una propiedad en la zona. Todo queda en familia.

La casa fue reconstruida por Hilda Maria Bacardí, descendiente de Facundo Bacardí, el español que emigrado en Cuba fundó el clásico ron. La construcción comenzó en 2008 e Hilda supervisó paso a paso la obra. Una vez terminada en 2016 se decidió por la operación inmobiliaria en vez de mudarse allí.

“Casa Costanera”. Ese es el nombre de la mansión. Queda en Cocoplum, cerca de los canales de Lago Maggiore y la Bahía de Biscayne. Hilda compró la vieja casa en 1994 y años después se dispuso a su total reconstrucción y modernización. Se trata de una gema del lujo, construida en piedra blanca con suelos de mármol y puertas y ventanas de caoba hondureña.

Anoten: 2.000 metros cuadrados, 3 plantas, 12 habitaciones, 3 cocinas y ascensor. Bella, bellísima, cada ambiente de esta mansión de rasgos palaciegos parece perfecto. US 19 millones es el costo. El hombre hace bailar al continente y entonces llega el momento de cosechar: una bellísima casa para vivir… cerca de tu ex.

