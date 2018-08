Asdrubal Oliveros: La hiperinflación es el mayor reto que tenemos como sociedad

agosto 7, 2018 - 11:21 am

El economista Asdrúbal Oliveros señaló que el nuevo régimen cambiario está pensado principalmente para facilitar la inversión china en el sector petrolero venezolano y que le puede reportar al Gobierno de Nicolás Maduro oxígeno en el corto plazo.

El señalamiento lo hizo en un foro que organizó el sábado pasado la fundación Espacio Abierto – horas antes del atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

Comenzó admitiendo que la hiperinflación es el mayor reto que tenemos como sociedad; que el ciclo hiperinflacionario es extremadamente agresivo, y que el nuestro amenaza con ser de los más agresivos de la historia.

“Nosotros en Ecoanalítica ya en un año, de acuerdo a nuestra medición, tenemos una tasa de inflación de 124 mil por ciento entre julio de 2017 y julio de 2018. Estamos hablando de que la inflación cerró en el mes de julio en 145% mensual. Es decir, los precios subieron más que el doble en promedio en el mes de julio”.

Agregó que a los venezolanos todavía le cuesta entender lo que es la hiperinflación pues el ser humano no está acostumbrado a pensar en términos exponenciales.

“Yo como consultor me quedo loco por el hecho de cómo las empresas en Venezuela todavía no han internalizado lo que es un proceso hiperinflacionario y la velocidad, que tienen que darle, por ejemplo, a utilizar su proceso, a simplificar trámites dentro de las compañías; porque si no, no van a sobrevivir; como también los ciudadanos. Se trata de un ciclo, extremadamente, agresivo”.

Para Oliveros, además, tenemos un colapso estructural de los servicios públicos, y que eso llegó para quedarse: lo que está pasando con la gasolina; lo que está pasando con el transporte, electricidad y, hasta en una menor medida, con el Internet, donde juega un papel muy importante el tema de las tarifas; pues nadie puede pretender que se tenga un buen servicio de Internet; que funcione bien el teléfono; el Metro; que tengamos agua todos los días; con lo que se está pagando por dichos servicios.

“Eso hace inviable cualquier esquema de servicios. No garantiza su fiabilidad financiera. Entonces, ese es un tema importante que nuestra sociedad también ha descuidado. Porque en el esquema de todo regalado; bueno, eso implica servicios públicos de muy mala calidad. De modo que ahí hay un debate muy importante; sobre todo, ahora cuando está planteado un aumento de la gasolina”.

A continuación Oliveros se preguntó: ¿Qué busca Nicolás Maduro en estas circunstancias? En primer elemento está el anuncio de un plan de estabilización de la economía, que, en verdad, es un plan de estabilización de la coalición de poder pues, dentro del chavismo existen distintas facciones y Maduro funciona como una especie de malabarista.

“En estas circunstancias lo que está haciendo es un reacomodo importante, en términos de manejo de la poca renta que tiene; en términos de lo que implica la nueva arquitectura petrolera que está montando, y que es lo que explica el nuevo régimen cambiario; que está pensado, principalmente, para darle viabilidad al nuevo esquema petrolero que se está diseñando y, también. Para permitir que entren los recursos de China”.

Entrando en consideraciones políticas, a Oliveros le parece importante que la oposición asuma su rol histórico; so pena de que esto pueda durar muchísimo más de lo que uno desea, por muy malo que sea.

“El paquete económico que nos acaba de anunciar es de alcance limitado. Pero es que no está pensado, para resolver los desequilibrios macroeconómicos. Al chavismo le va de madre los equilibrios macroeconómicos (aquí pidió disculpas por la expresión); porque para el chavismo la economía está supeditada a la permanencia en el poder”.

En ese sentido, Oliveros se planteó lo que busca Maduro al derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios; en primer lugar, que empresas petroleras tengan libertad de acción para poder mantener su operatividad, y no caiga totalmente la producción; segundo, para que los recursos que puedan estar negociando con China, cuyas empresas puedan venir en los próximos meses puedan cambiar las divisas sin las restricciones legales que contemplaban dicha ley.

Indicó que, en efecto, nuestro sector privado se puede beneficiar de ese esquema: un sector que, por lo demás, ya operaba con el mercado paralelo; solo que, a su juicio, eso no quiere decir que va a bajar la inflación; que vamos a crecer, pero que, por lo menos, va a mantener su ritmo de importaciones; de modo que no vamos con más fuerza el flagelo de la escasez o del desabastecimiento.

“La información que manejamos es que China está dispuesta a darle plata al gobierno; al sector petrolero, principalmente; por eso los megapoderes, que tiene Tarek El Aissami para Guayana; a cambio de un reacomodo en la arquitectura cambiaria”.

Se preguntó que la plata de China no va a permitir que se superen los problemas económicos; sólo que, a su modo de ver, dicha plata le puede dar oxígeno al gobierno por un tiempo; pues estamos ante un gobierno que ha aprendido a vivir en la escasez; un gobierno que ya vive con 14 ó 15 mil millones de dólares por semestre, y si China le da unos 1 mil 500 millones ó 2 mil 500 millones de dólares a través de la empresa petrolero; eso, según su punto de vista, es casi el 20% de sus ingresos, lo cual le da resistencia al gobierno en el corto plazo.

“Pero para mí este es un modelo inviable, y por eso yo soy optimista con Venezuela, este es un modelo inviable; es decir, en el largo plazo no se puede sostener indefinidamente con esto que están haciendo”.

Seguidamente, Oliveros planteó tres escenarios de salida frente a este modelo inviable: uno, una transición desordenada, que implicarían unos reacomodos internos en la coalición de gobierno, y que sería el escenario más probable; dos, un pragmatismo obligado, donde se vería a un Nicolás Maduro admitiendo una cantidad de cambios; aunque, según su percepción, ya Maduro no cuenta con la capacidad ni la legitimidad ni con el capital político para emprender esos cambios de envergadura.

“Y el tercer escenario, que para mí es el más preocupante pero el de menor probabilidad sin ser de probabilidad cero, es el de un gobierno que aguanta; que hace sus reacomodos y que empieza a vivir de actividades que no son, precisamente, el petróleo. Yo creo que todos me entienden acá”.

Admitió que, en efecto, en Venezuela va a haber cambios sólo que lo que es difícil precisar es la naturaleza, la calidad y la dirección de ese cambio.

“Si nosotros seguimos teniendo la situación política que tenemos con nuestra oposición, ese cambio lo va a controlar el chavismo, y va a ser un cambio pensado para garantizar su permanencia en el poder, aún votando”

Cerró su peroración esbozando algunos consejos para vivir en hiperinflación: ser heterodoxo, tener rapidez; simplificar los trámites si es que se trata de un emprendedor; tener flexibilidad; vencer todo tipo de resistencia a los cambios, y que como ciudadanos hay que mantener el espíritu de solidaridad; fomentándolo a través de las redes sociales.

“No hay hiperinflación eterna. Toda hiperinflación tiene fecha de caducidad. Todas terminan, y lo hacen de dos formas: o cambia el responsable de la misma o cambian las políticas que la generan. Entonces, Venezuela se enfrenta a ese dilema. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos si como sociedad democrática y opositora seguimos en la pasividad y en nuestros conflictos internos? Que la salida de dicho proceso sea más la primera que la segunda; es decir, que sea más una votación interna del chavismo hacia estructuras más pragmáticas de sobrevivencia, y no un cambio de los actores responsables de la hiperinflación”.

Noticiero Digital